يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام، وخاصة أننا في شهر رمضان الكرين حيث تكثر الأسئلة حول المعاملات والعبادات، والأمور الحياتية اليومية في الأكل والشرب حتى يطمئن المسلمين على صحة صيامهم، وعدم إفساده.



ومن جانبها ترد دار الإفتاء يوميا على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالصائمين، من خلال مقاطع البث المباشر التي تقوم بها من خلال نخبة من علماء الدار الأكفاء، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأيضا من خلال اللجان التي توجد بالدار.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام، والسواك في نهار رمضان.

حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام



ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول: "ما حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم؟، حيث أجابت قائلة: “يجوز للصائم استعمال استعمال المعجون وفرشاة الأسنان في نهار رمضان، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت”.

حكم استعمال السواك في نهار رمضان

كما أوضحت أن استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، في نهار رمضان بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم.

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وأشارت إلى أن الإمام الشافعي، كره استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لِمَا جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ توقِّيًا ،من تَأَذِّيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح، وتابعت: "هذا، ومن السنن المؤكَّدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدًا بالسواك، ويُفضَّل أن يستعمله كلما دعت الحاجة إلى استعماله".

حكم خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصوم

و بعد معرفة حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام، وعلى الجانب الآخر، أوضحت دار الإفتاء، أن خلع الأسنان للصائم جائز، ولا يبطل الصوم بذلك، إذا لم يدخل شيء إلى الجوف، وخروج الدم من خلع.