وفاة أب ونجله متأثرين بجراحهما فى حريق عزبة الوالدة بحلوان

توفي منذ قليل، الأب ونجله الطفل المصابان في الحريق الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل شقة سكنية بمنطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها.



وبفحص الشقة تبين مصرع طفل يدعي "أشرف"، وإصابة والده "عبد الشافي"، وشقيقه "إياد"، ودخولهما في غيبوبة بسبب سوء حالتهما، وتوفي المصابان منذ قليل داخل المستشفى بعد مرور يوم على الحادث متأثرين بإصابتهما بحروق من الدرجة الأولى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل المتوفي.

حريق بالقليوبية

في وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بطوخ دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث.

مدينة طوخ

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بطوخ.

انتقل النقيب محمد رجب مدير الحماية المدنية بطوخ وتمت السيطرة على الحريق وتبين نشوبه بشقة سكنية بالدور الأول العلوى مساحة ١٥٠م من منزل مساحته ٢٥٠م نتيجة ماس كهربائي في حجرة النوم بمنزل المواطن محمد إبراهيم حيث تمكنت وحدة الحماية المدنية بطوخ ومطافي كفر منصور من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية في الأرواح.

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في منزل فلاحي وحظيرة مواشي بقرية كفر الجزار ببنها دون خسائر في الأرواح او إصابات حيث كان المنزل والحظيرة خاليين من السكان ورءوس الماشية.

النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث والذي يرجح أنه سبب ماس كهربائي وطلب تحريات المباحث.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بنشوب حريق بقرية كفر الجزار مركز بنها.

مركز بنها

على الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الموقف وإطفاء الحريق دون خسائر في الأرواح أو امتداد للنيران للمنازل المجاورة.

تبين من المعاينة أن الحريق شب في منزل فلاحي وحظيرة للمواشي خاليين من السكان ورءوس الماشية ويرجح أن يكون سببه اشتعال النيران إثر ماس كهربائي وجارٍ ندب المعمل الجنائي لتحديد السبب وطلب تحريات المباحث.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بمخزن للبلاستيك في منطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة عليه دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن للبلاستيك بمنطقة العكرشة التابعة لمركز شرطة الخانكة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العقيد هيثم شحاتة وكيل الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القناطر الخيرية

في وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في بعض المخلفات والقش داخل حرم محلج محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو أضرار جسيمة.

أمن القليوبية

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر بورود بلاغ من الأهالي بتصاعد الأدخنة من داخل أحد العنابر بالمحلج من ناحية العمارات السكنية.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وانتقل اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الأدخنة وتبين نشوبها في كمية من المخلفات والقش المتواجد بالعنابر ويرجح أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

تمت السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح أو إصابات أو تأثير على المنطقة الأثرية والأدوات التاريخية الموجود بالمحلج.

المعمل الجنائي

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وبيان سببه وتشكيل لجنة لمعاينة المكان والتأكد من سلامة المنطقة الأثرية بالمحلج.