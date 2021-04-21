ماكرون يبحث الإجراءات الوقائية التي يجب تطبيقها في المؤسسات التربوية

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلس الدفاع لبحث الإجراءات الوقائية التي يجب تطبيقها في المؤسسات التربوية الأسبوع المقبل مع عودة الطلاب، إضافة إلى كيفية تسريع حملة تطعيم الفرنسيين ضد وباء كوفيد-19.

ويأتي هذا في وقت قررت فرنسا تعليق رحلاتها الجوية مع عدد من الدول، وعلى رأسها البرازيل وفي وقت أيضًا ازدادت فيه المخاوف من وصول السلالة الهندية إلى البلاد.

وأفادت قناة "فرانس 24" بأن هذا الاجتماع يتزامن مع تزايد المخاوف من وصول السلالة الهندية للفيروس إلى فرنسا والتي تشهد انتشارًا كثيفًا ومقلقًا في الهند منذ عدة أيام.

وأكد وزير الصحة الفرنسية أولفييه فيران أن هناك انخفاضًا بعدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" بفرنسا، رغم المخاوف من موجة ثالثة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 17.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 458 ألفا و533 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين ستة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 15 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 5.36 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 101 ألف و339 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و12 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

حجر صحي صارم للقادمين من البرازيل

ويوم السبت الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إن فرنسا ستفرض حجرًا صحيًا صارمًا لمدة عشرة أيام لجميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارًا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في ذلك البلد.

وقررت فرنسا الأسبوع الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البرازيل، وقال مكتب رئيس الوزراء، في البيان ذاته، إن الإجراء سيمدد حتى 23 أبريل.