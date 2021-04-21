الاستثمار الأوروبي: 250 مليون يورو لإنشاء مستشفى برومانيا

وافق بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم دعم مالي طويل الأجل، لمدة 27 عامًا، بقيمة 250 مليون يورو لبناء مستشفى إقليمي جديد في مدينة "لاسي" ثاني أكبر مدن رومانيا، ذلك في أكبر دعم يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي على الإطلاق للرعاية الصحية في رومانيا.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرض الجديد يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة العلاج الطبي في شمال شرق رومانيا وتقديم الدعم الفني وأحدث التقنيات والخبرات في مجال الرعاية الصحية وكذلك رفع قدرة المستشفيات في رومانيا لمواجهة وباء فيروس كورونا والتأهب لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

وتوقع كريستيان كيتيل تومسن، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤول عن عمليات الإقراض في رومانيا، الاتفاق على تقديم المزيد من استثمارات البنك للمستشفيات الرومانية خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي قدمت أكثر من 809 ملايين يورو في 2020 لدعم التعليم العالي وتوزيع المياه ورفع كفاءة الطاقة واستثمارات القطاع الخاص في جميع أنحاء رومانيا.

على صعيد متصل، وقع بنك الاستثمار الأوروبي على منحة بقيمة 2.1 مليون يورو مع البوسنة والهرسك لتمويل إنشاء شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب في بلديتي جاجتشي وزفورنيك لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي التي ستزيد من قدرة الآبار وتقلل من فاقد المياه.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤولة عن القروض في البوسنة والهرسك ليليانا بافلوفا -في بيان للبنك اليوم - إن الاتفاق يأتي ضمن أولويات البنك لتحسين الوصول لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مناطق غرب البلقان ومساعدة المنطقة على التحرك نحو حلول بيئية أكثر استدامة والتأهب لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وكذلك الحد من تلوث المياه في جاجتشي وزفورنيك والبلديات المحيطة.

يذكر أن البنك الأوروبي استثمر 240 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وأنظمة الحماية من الفيضانات في البوسنة والهرسك، وقدم أيضا 3.1 مليار يورو لرفع كفاءة قطاع النقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.