الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النفط العراقي يبحث مع السفير التونسي استثمارات بلاده في الصناعات النفطية

وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي

بحث وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، مع سفير تونس لدى بغداد رضا زقيدان، اليوم الأربعاء، آليات وسبل تعزيز وتشجيع الشركات التونسية للاستثمار في قطاع المصافي والصناعات البتروكيمياوية في العراق.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى العلاقات التي تجمع البلدين، والتي تجعل من الاستثمارات التونسية في قطاع الصناعات النفطية في العراق خطوة مرحبا بها على الصعيدين الرسمي والشعبي.

على جانب آخر، أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، أمس الثلاثاء، السعي لإبرام عقود مع شركات عالمية أجنبية لتطوير حقول غازية وبناء منشآت  لتصنيع الغاز في محافظات  البصرة وميسان وذي قار والأنبار.

وقال عبدالجبار، خلال مراسم توقيع عقد مع شركة ساينوبك الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي ديالى57/كم شمال شرقي بغداد: إن من أولويات وزارة النفط تطوير الصناعة الغازية والاستثمار الأمثل للغاز، بالإضافة إلى تطوير قطاع التصفية والتكرير في البلاد.

وأضاف الوزير: “نشهد اليوم حدثا مهما لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، وأهمية تطوير هذا الحقل تكمن في أنه يستهدف استثمار  الغاز الحر فيه والاستفادة منه في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز بإضافة 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها ، فضلاً عن توفير الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

ودعا عبدالجبار شركة ساينوبك الصينية الفائزة بعقد تطوير الحقل والجهات المعنية في الوزارة إلى المباشرة بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن وزارة النفط تحرص على توفير البيئة المناسبة للعمل في القطاع النفطي والغازي.

وكانت شركة ساينوبك فازت بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى في إطار جولة تراخيص  نظمتها وزارة  النفط، وسيكون العقد بنسبة 51% لصالح شركة نفط الوسط ممثل وزارة النفط، و49% لصالح الشركة الفائزة لتأمين احتياج محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز .

وتنافس في جولات التراخيص ثماني شركات عالمية للظفر بتطوير حقل المنصورية الغازي.

وحسب بيان لوزارة النفط، فإن مدة العقد 25 عامًا، مع إمكانية التمديد لمدة خمس سنوات أخرى.

ويعتبر حقل المنصورية الغازي غير مطور، ومحفورا فيه بئران منذ ثمانينات القرن الماضي.

وزير النفط العراقي تونس النفط العراقي استثمارات في قطاع النفط

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