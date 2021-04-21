توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة

الاستقرار الأمني في ليبيا يزيد من فرص الاستثمار بالمنطقة

أشاد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بالزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى ليبيا، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات المختلفة.

وأضاف حمزة، أن الاستقرار الأمني التي تشهده ليبيا خلال الفترة الحالية سيؤدي الي زيادة الاستثمارات بها خلال المرحلة المقبلة، مما سيؤدي الي دفع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين للدخول في استثمارات جديدة مع ليبيا، إضافة إلى إعادة تعميرها.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وليبيا، لافتًا إلى ان الصادرات المصرية إلى ليبيا تتركز على السلع الاستهلاكية مثل الدواء و الصناعات الغذائية.

وأشاد على حمزة بدور مصر القوى وسط بلدان المنطقة العربية و الأفريقية وتقديم الدعم للبلدان، وهذا نتيجة لقوة الاقتصاد المصري بالمنطقة والذي جاء نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وساعدت الحكومة المصرية على مواجهة التحديات المعقدة التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة 11 وزيرًا، وقعت عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك مع الحكومة الليبية، برئاسة الدكتور عبدالله الدبيبة، في مجالات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا ليسجل 977.6 مليون دولار خلال 2019، مقابل 701.9 مليون دولار خلال عام 2018، وبلغت الصادرات المصرية إلى ليبيا ارتفعت إلى 825.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 635.9 مليون خلال 2018.