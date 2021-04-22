الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التموين بالفيوم: توريد 9138 طنًا من القمح

تفقد أعمال حصاد
تفقد أعمال حصاد القمح

عقب تفقده أعمال حصاد القمح بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال توريد القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة الفيوم، بحضور  سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وحامد الجبالي رئيس قطاع الصوامع.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن زيارة المحافظ لشركة مطاحن مصر الوسطى،  للوقوف على سير العمل، وأعمال توريد القمح بالصوامع، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، واستمع من المسئولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح، وألية سداد المستحقات المالية للفلاحين، كما تفقد المحافظ "نقرة" استقبال الأقماح بالصوامع حيث تحتوي على 5 خلايا سعة كل خلية 5 ألاف طن من القمح.

وأضاف أن جولة المحافظ شملت تفقد غرفة ميزان المطحن" البسكول"، ولوحة التحكم الخاصة بالصوامع، وغرفة طلمبات الحريق، وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، رئيس قطاع الصوامع بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددًا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً للفلاحين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

من جهته قال وكيل وزارة التموين، إنه تم توريد ٩١٣٨ طنًا من القمح حتى اليوم، لافتا إلى أن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة يبلغ ١٣موقعًا بسعة تخزينية ٢٠١٤٤٠ طن، منها ٣ مواقع تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، هي: صوامع الفيوم بسعة ٢٥ ألف طن، وشونة العذب بسعة ٧٠٠٠ طن، وشونة أبشواي بسعة ٦٠٠٠ طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لشركة مصر القابضة للصوامع والهناجر والشون التابعة للبنك الزراعي المصري.

تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
تفقد أعمال حصاد القمح
وكيل وزارة التموين الفيوم القمح توريد 9138طن

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