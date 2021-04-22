وكيل التموين بالفيوم: توريد 9138 طنًا من القمح
عقب تفقده أعمال حصاد القمح بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال توريد القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة الفيوم، بحضور سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وحامد الجبالي رئيس قطاع الصوامع.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن زيارة المحافظ لشركة مطاحن مصر الوسطى، للوقوف على سير العمل، وأعمال توريد القمح بالصوامع، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، واستمع من المسئولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح، وألية سداد المستحقات المالية للفلاحين، كما تفقد المحافظ "نقرة" استقبال الأقماح بالصوامع حيث تحتوي على 5 خلايا سعة كل خلية 5 ألاف طن من القمح.
وأضاف أن جولة المحافظ شملت تفقد غرفة ميزان المطحن" البسكول"، ولوحة التحكم الخاصة بالصوامع، وغرفة طلمبات الحريق، وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ، رئيس قطاع الصوامع بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددًا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً للفلاحين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.
من جهته قال وكيل وزارة التموين، إنه تم توريد ٩١٣٨ طنًا من القمح حتى اليوم، لافتا إلى أن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة يبلغ ١٣موقعًا بسعة تخزينية ٢٠١٤٤٠ طن، منها ٣ مواقع تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، هي: صوامع الفيوم بسعة ٢٥ ألف طن، وشونة العذب بسعة ٧٠٠٠ طن، وشونة أبشواي بسعة ٦٠٠٠ طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لشركة مصر القابضة للصوامع والهناجر والشون التابعة للبنك الزراعي المصري.