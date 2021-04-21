قرار جمهوري بالإفراج عن 1686 مسجونا بمناسبة رمضان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 مكرر، الصادر في 17 أبريل 2021، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 155 لسنة 2021، بإعفاء 1686 محكومًا عليهم من العقوبة.



وينص القرار في مادته الأولى على أن يُعفى من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 1686 محكومًا عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، أولهم أحمد حسني فتحي عبد الوهاب، وآخرهم أيمن عبد النبي عبده على عامر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.