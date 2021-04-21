الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوطنية للتدريب» تنظم ورشة حول توجهات الأمن العالمي لدفعة الشهيد أحمد منسي

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب ودفعة المنسى

بدأت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وعبر منصتها الرقمية ورشة عمل بعنوان "التأقلم مع التغييرات: مشاكل وتوجهات الأمن العالمي" والتي ستستمر على مدار ٤ أيام متتالية، لمتدربي دفعة الشهيد العقيد أحمد منسي بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، ليصبح بذلك إجمالي عدد من حصلوا على تدريب من مركز چينيڤ داخل الأكاديمية ١٤٠ متدربا خلال عامين. 

يأتي ذلك استكمالًا للشراكة القوية والفعالة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز چينيڤ للدراسات الأمنية بسويسرا  (GCSP)، والسفارة السويسرية بالقاهرة في تقديم برامج تدريبية متخصصة لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP.

يحاضر في الورشة العديد من خبراء مركز چينيڤ، على رأسهم السفير كريستيان دوسيه - رئيس مركز چينيڤ، وبمشاركة ألكساندرا ماتس، أنا براخ - كبير مسؤولي البرامج ورئيس الأمن البشري بمركز چينيڤ، أنا جروبيت، الدكتور باتريك سويت - المدير المشارك لتحالف چينيڤ للقيادة، إيميلي مونرو - نائب رئيس التحديات الأمنية الناشئة بمركز چينيڤ، الدكتور چين مارك ريكلي - رئيس المخاطر العالمية والمرونة بمركز چينيڤ.

مركز چينيڤ للدراسات الأمنية بسويسرا (GCSP) هو واحد من الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحد أهم المراكز الدولية لإعداد وتأهيل القادة، بالإضافة لتطوير مهاراتهم، وتطوير حلول مستدامة لمستقبل أفضل وذلك على مستوى ١٨٤ دولة حول العالم.

وتواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب عمل ورش ومحاضرات تدريبية، علاوة على عدة أنشطة وفاعليات رياضية، وتسعى ​الأكاديمية الوطنية إلى وضع برنامجًا متكاملًا يتضمن عدة أنشطة وفعاليات، فتهتم الاكاديمية الوطنية بالشقين الثقافي للحفاظ على الهوية المصرية، وإثراء المتدربين بتاريخ التراث القديم، والرياضي باعتبار النشاط البدني هو العنصر الأساسي لبناء مجتمع قوي.
وكانت قد أكدت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال لقاء لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الأكاديمية دربت 14.774 شخصا، من خلال 122 برنامجا تدريبيا.

الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب دفعة الشهيد المنسى

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