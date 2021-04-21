آسر ياسين ونيللي كريم يتألقان في تتر مسلسل «وعشان الـ Big Million»

على طريقة مليونير مليونير
آسر ياسين ونيللي كريم يتألقان في تتر مسلسل «وعشان الـ Big Million»
عاد كل مِن آسر ياسين ونيللي كريم إلى تقديم الكوميديا الغنائية في تتر مسلسلهما الإذاعي الجديد وعشان الـ Big Million على طريقة مهرجانهما السابق مليونير مليونير، التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب وشارك في غنائه للمسلسل الذي يذاع في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1، يلخص أحداث العمل بكلمات كوميدية وحوار ساخر بين أبطاله.
غنية وعشان البيج مليون
وعشان الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله، وعشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري، ليلي عز العرب.
المسلسل انتاج انرجي
تقدم محطة إنرجي 92.1، حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.
عشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.
غياب نيللي كريم عن الحلقات الاولي
لم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية، تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.
يشار إلي أن الفنانة نيللي كريم تخوض سباق رمضان الحالي بمسلسل ضد الكسر مع شركة العدل جروب ويحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا ويشاركها بطولتة كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وتأيف عمرو الدالي وإخراج احمد خالد.