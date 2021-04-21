آسر ياسين ونيللي كريم يتألقان في تتر مسلسل «وعشان الـ Big Million»

على طريقة مليونير مليونير

عاد كل مِن آسر ياسين ونيللي كريم إلى تقديم الكوميديا الغنائية في تتر مسلسلهما الإذاعي الجديد وعشان الـ Big Million على طريقة مهرجانهما السابق مليونير مليونير، التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب وشارك في غنائه للمسلسل الذي يذاع في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1، يلخص أحداث العمل بكلمات كوميدية وحوار ساخر بين أبطاله.

غنية وعشان البيج مليون

وعشان الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله، وعشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري، ليلي عز العرب.



المسلسل انتاج انرجي

تقدم محطة إنرجي 92.1، حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد الـ Big Million، الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى.



عشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إنرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.

غياب نيللي كريم عن الحلقات الاولي



لم تظهر نيللي كريم في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من المسلسل، لكنها شاركت في غناء التتر الذي كتب كلماته تامر حبيب، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالى الأحداث الكوميدية، تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.

يشار إلي أن الفنانة نيللي كريم تخوض سباق رمضان الحالي بمسلسل ضد الكسر مع شركة العدل جروب ويحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا ويشاركها بطولتة كل من محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد وحمزة العيلي وتأيف عمرو الدالي وإخراج احمد خالد.