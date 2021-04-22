قوافل «تحيا مصر» لدعم الأسر الأولى بالرعاية تصل البحيرة

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قوافل أبواب الخير التي ينفذها صندوق «تحيا مصر»، لتوفير المواد الغذائية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة خلال شهر رمضان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأكد محافظ البحيرة، أن القوافل تشمل عدد ٨٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، و ٨٠٠٠ شنطة دواجن، وسيتم توزيع ٦٠٠٠ كرتونة مواد غذائية، و ٦٠٠٠ شنطة دجاج، بالإضافة إلى ٢٠٠٠ كرتونه مواد غذائية، و ٢٠٠٠ شنطة دجاج لجمعية أشرقت، وفقًا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بصندوق تحيا مصر، ذلك الصرح الهام الذي أُسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير كل سبل الدعم في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

كما ثمن محافظ البحيرة مساهمات صندوق تحيا مصر في دعم جهود المحافظة، واستمرار انطلاق قوافل المساعدات والرعاية، لافتًا إلى توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أكد محافظ البحيرة حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا.