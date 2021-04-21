موسكو: لا داعي لمناقشة مشروع القانون الأمريكي ضد «أوبك»

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنه ليست هناك حاجة لمناقشة قانون مكافحة الاحتكار ضد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الذي لم يتم اعتماده بعد في الولايات المتحدة.

وقال نوفاك - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بحسب وكالة أنباء روسية: "يبدو لي أنه ليست هناك حاجة الآن للتعليق على هذا القانون، الذي لم يعتمد أساسا".

وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد دُعيت إلى مناقشة هذا التشريع داخل أروقة منظمة "أوبك"، قال : "لم أسمع أي مقترحات لمناقشة هذا الموضوع، ولماذا مناقشة موضوع لم يُعتمد بعد"، مشيرًا إلى أن هذا القانون يظل مجرد فكرة منذ سنوات عديدة.

وشدد على أن الإجراءات المشتركة بين دول "أوبك" ودول "أوبك +" تهدف في المقام الأول إلى استقرار السوق، متابعًا : "أن الإجراءات المشتركة في إطار صفقة (أوبك +) هي بالضبط، التي سمحت بموازنة السوق واستعادة الوضع فيه، بما في ذلك عمل الشركات في الولايات المتحدة".

وكانت اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي وافقت أمس الثلاثاء على قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" داخل الولايات المتحدة، والآن يتعين النظر في مشروع القانون من قبل كل أعضاء الكونجرس.

وكانت وكالة أنباء روسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن قيادة منظمة "أوبك" تعتزم أن تناقش مع عدد من الدول الأعضاء فيها تشريعات مكافحة الاحتكار، التي يجري تطويرها في الولايات المتحدة.