العالم يواصل إجراءات التطعيم ضد كورونا.. والفيروس يتجه لموجة ثالثة

في ظل المواجهة الحالية مع الموجة الثالثة من فيروس (كورونا) المستجد، تتخذ السلطات العامة والأجهزة الصحية في مختلف دول العالم إجراءات متنوعة لاحتواء التفشي الوبائي للفيروس تتعدد بين توفير اللقاحات المضادة للفيروس وتطعيم المواطنين، وفرض إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي وإغلاق جزئي، وبرغم كل الجهود يواصل الفيروس انتشاره ويتم تسجيل إصابات جديدة ووفيات جراء المضاعفات بشكل يومي.

ففي اليابان، أعلنت شركة (فوجيفيلم) اليابانية بدء تجربة جديدة لعقار (أفيجان) على مرضى فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت الشركة - في بيان وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن التجربة الجديدة في اليابان على العقار المرخص لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، تستهدف المرضى في المراحل المبكرة من أعراض كورونا والمعرضين لحالات حادة.

وتأجلت الموافقة المحلية على العقار لعلاج كورونا، بعد أن أعلنت لجنة بوزارة الصحة اليابانية في ديسمبر الماضي إن بيانات التجارب على المرحلة الثالثة غير حاسمة.

وفي النمسا، قال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي الجديد، إن حصول البلاد على مليون جرعة من لقاح (فايزر - بيونتك) هو تطور إيجابي للغاية وسوف يتيح لنا قريبًا تطعيم 130 ألف شخص يوميًا.

وأضاف موكشتاين - في أول بيان له أمام المجلس الوطني (البرلمان) - أنه لا تهاون في استمرار العمل بقيود كورونا خاصة ضرورة ارتداء القناع الطبي ومراعاة المسافة، مشيرًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح لا يمكن تقديم أي تنازلات.

وأوضح أن قرار الحكومة باتخاذ خطوات نحو فتح البلاد تدريجيًا في منتصف مايو المقبل لا يعني انتهاء الأزمة، مشيرًا إلى استمرار مراقبة الوضع في وحدات العناية المركزة في المستشفيات.

ولفت إلى أن الوضع في فيينا على وجه الخصوص لا يبدو إيجابيا للغاية، منوهًا بأن وزارة الصحة تستهدف بالأساس حماية الإنسان ولذا ستكون عملية فتح البلاد حذرة للغاية وتدريجية.

وفي إيطاليا، بدأت السلطات توزيع دفعة مكونة من 184 ألف جرعة من لقاح (جونسون آند جونسون) المضاد لفيروس كورونا على أقاليمها.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن السلطات الصحية أوصت، على غرار لقاح (أسترازينيكا)، بأن يقتصر إعطاء لقاح (جونسون آند جونسون) على من هم فوق سن الستين، مشيرًا إلى أن جرعات اللقاح كانت مخزنة بمطار عسكري بالقرب من روما، في انتظار قرار وكالة الأدوية الأوروبية.

من جهته.. قال مفوض الطوارئ الإيطالي لفيروس كورونا الجنرال فرانشيسكو باولو فيجليولو: "إن 1.5 مليون جرعة من لقاح (فايزر) الأمريكي ستصل إلى المطارات في جميع أنحاء البلاد".

وأعطت إيطاليا ما يقرب من 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، وحصل أكثر من 4.6 مليون شخص على التطعيم الكامل بالجرعتين.

وسجلت إيطاليا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و891 ألفا و63 إصابة بفيروس كورونا، و117 ألفا و633 حالة وفاة ناجمة عنه، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة أمس.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 252 ألفًا و672 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس، وهو اليوم الـ39 من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - في بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الثلاثاء بالجرعة الأولى بلغ 13 ألفا و135 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، بينما بلغ إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية حتى أمس 47 ألفا و697 شخصا.

وأضافت أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و203 آلاف و913 شخصا، داعية مجددا كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".

وفي العراق، ذكرت وزارة الصحة العراقية أن أبرز إيجابيات لقاحات كورونا هي خفض حدة الإصابات ومنع وصولها للمرحلة الشديدة التي تتطلب أجهزة تنفسية.

وقال مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي - في تصريحات وفقًا لقناة (السومرية نيوز) - إن اللقاحات تؤمن أمرين وهما، جعل احتمالية حصول الإصابة ضئيلة جدًا، وضمان عدم وصولها إلى الحالة الشديدة أو الحرجة والحاجة إلى دخول العناية المركزة.

وأوضح الساعدي أن الدائرة افتتحت منفذًا جديدًا للقاح (فايزر) بمستشفى الواسطي، إضافة إلى منافذ مستشفى الكندي وفاطمة الزهراء عليها السلام، مع وجود 70 منفذا آخر لبقية اللقاحات.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم تسجيل 12 حالة وفاة بالفيروس، فضلا عن تعافي 824 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ من بينها 448 حالة تعود لعمالة وافدة، و554 حالة لمخالطین و37 حالة قادمة من الخارج.

وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إلى أنه تم تسجيل 4 وفاة جديدة؛ لترتفع أعداد الوفيات إلى 606 حالات، فيما جرى تسجل 1040 حالة شفاء؛ لتصل حالات التعافي إلى 154 ألفا و711 حالة.

وفي السويد، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 16 ألفا و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السويد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 916 ألفا و830 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني - أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس بالبلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و825 حالة، مشيرة إلى أنه تم توزيع مليونين و583 ألفا و521 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في جميع أرجاء السويد.

وفي باكستان، قال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أسعد عمر، إن الوضع الخاص بفيروس كورونا في البلاد أصبح خطيرًا للغاية وقد يتم إغلاق المدن الكبرى إذا استمر المسار الحالي بشأن إصابات كورونا المتزايدة.

وحث عمر - عقب اجتماعه مع مركز القيادة والتشغيل الوطني الباكستاني، وفقًا لصحيفة (دون) الباكستانية - الشعب على فهم خطورة الوضع وأخذ الأمر على محمل الجد.

وأضاف: "أن المركز اتخذ قرارات بشأن فرض قيود إضافية وسيتم مشاركتها مع الأقاليم الباكستانية"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات الجمعة المقبلة على الأرجح.

وحذر من مستوى تفشي الفيروس في البلاد وتكدس المستشفيات بالمرضى، مما قد يدفع الحكومة إلى إغلاق المدن الكبرى إذا لم يتم التصرف الآن، منوهًا أن عدد المرضى الذين يزورون المستشفيات بصفة يومية ارتفع إلى 600 حالة في اليوم، فضلا عن تدهور حالة بعض المرضى.

ولفت إلى أن عدد المرضى الذين يستخدمون أجهزة تنفس صناعي بلغ 4 آلاف و500 مريض بعدما كان 3 آلاف و400 مريض في يونيو من العام الماضي خلال ذروة الجائحة، مما يعني أن العدد ارتفع بنسبة 30% منذ موجة كورونا الأولى في باكستان.

وفي الهند، أعلن وزير الصحة بولاية ماهاراشترا الهندية راجيش توب، مصرع ما لا يقل عن 22 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفى الدكتور ذاكر حسين بمدينة ناشيك الذي تديره الحكومة، وذلك بعد انقطاع الأكسجين عنهم بسبب تسرب في خزان الإمداد.

وقال توب - وفقا لصحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - إنه توفي بعض المرضى الذين كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الصناعي إثر انخفاض ضغط الأكسجين نتيجة التسرب، موضحًا أن خلل في الصمامات أدى إلى حدوث هذا التسرب.

من جهته.. قال سوراج مانداري المسؤول في مقاطعة ناشيك: "إنه تم الإبلاغ حتى الآن عن 22 وفاة بالمستشفى بسبب انخفاض ضغط الأكسجين، ولكن استعدنا إمداد الأكسجين الآن".

وعقب الحادث، تم تشديد إجراءات الأمن في المستشفى فيما تجمع أقارب الضحايا الغاضبون مطالبين باتخاذ إجراءات فورية ضد المسؤولين.

وفي أمريكا، ذكرت شركة الأدوية الأمريكية (فايزر) أنها حددت في المكسيك وبولندا أول حالات مؤكدة لوجود جرعات مزيفة من لقاحها المضاد لكورونا الذي طورته مع شريكتها الألمانية (بيونتك)، في أحدث محاولة لاستغلال حملة التطعيم العالمية.

وأوضحت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - في تقرير على موقعها الإلكتروني - أن الشركة أجرت اختبارات على قوارير اللقاح التي صادرتها السلطات في البلدين وتأكدت أنها تحتوي على لقاح مزيف.

وأشارت إلى أن هذه النتائج هي الأحدث لسلطات إنفاذ القانون مع شركات الأدوية مثل (فايزر - موديرنا - جونسون آند جونسون) لوقف النشاط الإجرامي المرتبط باللقاحات، منوهة بأن الطرح العالمي للقاحات أعطى للمجرمين فرصة جديدة للاستفادة من الأشخاص غير المتشككين.