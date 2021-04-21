وزير الدفاع: سنظل مرابطين في مواقعنا درعًا قويًا لمصر يحمي أمنها القومي

القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل أعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة، وتجسيداً لقوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث.

ووجه وزير الدفاع التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة في البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً لمصر يحمي أمنها القومي ويصون مقدساتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء أح عماد الدين محمد مهدي شاهين نيابة عن وزير الدفاع، خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1442 هـ.

بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الدكتور طارق عبدالحميد أحد كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف، أكد فيها أن جنود الجيش المصري البواسل سطروا صفحة مشهودة في العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصري في هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة في تحدي الصعاب وتخطي المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله، واختتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.