أعمال شعرية وكاريكاتير واكتئاب.. محطات في حياة صلاح جاهين

يصادف اليوم وفاة أهم شعراء العامية قدم رصيد غنائي كبير رصد من خلاله العديد من أحوال المجتمع فقدم العديد من الأعمال التي تتحدث عن قضايا المجتمع والوطن والطفل والشباب والمرأة بل وكان ممثلا ورساما للكاريكاتير ومفكر ومؤلفا، فقد العالم شاعرا من أهم شعراء العامية هو محمد صلاح الدين بهجت، والمعروف بـ صلاح جاهين.

- نشأته

ولد يوم 25 ديسمبر 1930 - وتوفي مثل اليوم 21 أبريل 1986 م شاعر ورسام كاريكاتير وممثل مصري يساري الفكر ولد في شارع جميل باشا في شبرا كان والده المستشار بهجت حلمي يعمل في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة. درس الفنون الجميلة ولكنه لم يكملها حيث درس الحقوق.



- حياته الخاصة

تزوج صلاح جاهين مرتين، زوجته الأولى "سوسن محمد زكي" الرسامة بمؤسسة الهلال عام 1955 وأنجب منها أمينة جاهين وابنه الشاعر بهاء، ثم تزوج من الفنانة "منى جان قطان" عام 1967 وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة إسكندريلا الموسيقية وكان صديقا للعديد من الفنانين اهمهم علي الأكثر الفنانة سعاد حسني والتي قدمت معه العديد من اغنيه وقد كان وفاته صدمة كبيرة لها حيث كان اهم اصدقائها وظلت سعاد حسني تردد كلماته قبل وفاته عندما سافرت للعلاج في لندن حيث كانت تقدم برنامج بصوتها بأشعار الراحل صلاح جاهين.

- أعماله

أنتج العديد من الأفلام التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبي أنا وفيلم عودة الابن الضال، ولعبت زوجته أدوار في بعض الأفلام التي أنتجها. عمل محرراً في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 أسبوع متتالي. كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. كما قام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

إلا أن قمة أعماله كانت الرباعيات والتي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة المصرية العامة للكتاب لها أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام. هذه الرباعيات التي لحنها الملحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار وقام بتأليف ما يزيد عن 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967. وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر.

- رسوم الكاريكاتير

عمل صلاح جاهين رساما للكاريكاتير في جريدة الأهرام حيث كان كاريكاتير صلاح جاهين يُتابع بقوة وظل باباً ثابتاً حتى اليوم متميزاً بخفة الدم المصرية والقدرة على النقد البناء.

جاهين والاكتئاب

كانت حركة الضباط الأحرار وثورة 23 يوليو 1952، مصدر إلهام لجاهين حيث قام بتخليد جمال عبد الناصر فعلياً بأعماله، حيث سطر عشرات الأغاني وكانت وفاة الرئيس عبد الناصر هي السبب الرئيسي لحالة الحزن والاكتئاب التي أصابته وكذلك السيدة أم كلثوم حيث لازمهما شعور بالانكسار لأنه كان الملهم والبطل والرمز لكرامة مصر لم يستعيد بعدها جاهين تألقه وتوهجه الفني الشامل.