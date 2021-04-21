الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الثانوية العامة

تنبيه مهم لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

أرسلت المدارس الثانوية تنبيهات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، بأن غدا الخميس يعد اليوم الأخير لموعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية والمستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والمقرر اطلاقها رسميا في 4 يوليو القادم.

وحددت المدارس الثانوية، الأوراق المطلوبة لتسليم الاستمارة غدا الخميس 22 أبريل، وهي: 

1- الاستمارة الإلكترونية + ثلاث نسخ منها

2- أصل شهادة الميلاد حديثه + صورة منها

3- عدد 6 صور شخصية

4- إيصال سداد رسم دخول الامتحان + ثلاث صور منه

5- عدد 10 طوابع دعم وتنمية المشروعات التعليمية فئة 1 جنيه

6- صورة بطاقة الطالب وولى الأمر

7- إيصال تأمين التابلت + ثلاث صور منه

8- حافظه بلاستيك لكل طالب.

من جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة نتيجة البروفة التجريبية الأولى لامتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها أيام 18 و20 و22 أبريل 2021، غدا الخميس، وذلك لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، تجربة الدخول على السحابة الإلكترونية للامتحانات الإلكترونية عبر التابلت الخاص بالطلاب، باستخدام شرائح التابلت الـ4G فقط، للتأكد من الإعدادات الخاصة بشرائح التابلت، والاطمئنان على توفر التغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، مع غلق شبكة الـWifi في هذا اليوم.

وأوضخ شوقي، أن الامتحانات التجريبية التي تجريها وزارة التربية والتعليم حاليا في المدارس في غاية الأهمية بالنسبة للطلاب، فيجب علي الطلاب الالتزام بخوضها حتى يتسنى لنا رصد المشكلات التقنية التي قد تواجههم.

وكشف وزير التعليم، أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات، وأجهزة عديدة في الدولة، يعملون وراء الكواليس لرصد كل مشكلة، لافتا إلى أن هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وطالب وزير التعليم، أولياء الأمور، بترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، قائلا “لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأي مشكلة”، وتابع سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة ستجري محاكاة بأسئلة كاملة لطلاب الثانوية العامة في الاختبارات التجريبية خلال شهر مايو لما سيجري تماما في امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو القادم، حتى يتدرب الطلاب على شكل الامتحان الإلكترونية بنظام الأسئلة الجديدة والكتاب المفتوح.

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