تقرير الطب الشرعي في واقعة إجهاض سيدة: انفجار الرحم أدى لوفاتها

متهم فيها طبيبين وتمرجي وعامل

حصلت " الدستور" علي تقرير مصلحة الطب الشرعي حول اتهام طبيبة و 3 آخرين بإجهاض سيدة والتسبب في وفاتها بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، و حملت القضية الرقم 19095 لسنة 2020 جنایات النزهة المقيدة برقم 3842 لسنة 2020 کلي شرق القاهرة.

حيث ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن المجني عليها تعزى وفاتها إلى انفجار الرحم اثناء عملية إجهاضها وما نتج عنه من نزيف دموي غزير، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال ضابط الواقعة وفي تاريخ معاصر .

كما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية، أن البصمة الوراثية المستخلصة من الجنين قد اشتركت مناصفة بين المجني عليها و المتهم ( ز.ا).



وجاء في أقوال عقيد شرطة ومفتش مباحث شرق القاهرة، أنه على إثر إخطاره بالعثور على جثمان سيدة بالطريق العام انتقل لمسرح الواقعة، وأجرى تحرياته والتي أكدت أن المجني عليها تدعي (ر. ع) وانها تزوجت من المتهم ( ز. ا) عرفيا وحملت منه.

- عدم إشهار الزواج سبب الإجهاض

وأضاف انه ونظرا لعدم اشهار زواجهما لجئا إلى المتهمة الطبيبة (ب. ا) فأجرت لها تدخلا جراحيا بمعاونة المتهم (س. م) لإجهاضها نتج عنه وفاتها وكان ذلك بعيادة المتهم الطبيب (ر. ر) وأن الأخير قد هيأ عيادته لإجراء ذلك التدخل الجراحي بها.

وتابع انه عقب وفاه المجني عليها قام المتهمان (ز. ا) و (س. م) بإلقاء جثمانها بالطريق العام، واستطرد قائلا انه تمكن من ضبط المتهم (ز.ا)وبمواجهته أقر له بارتكابه للواقعة، كما جاء بأقواله أن تحرياته اكدت صحة ما شهد به سابقيه.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت طبيبة و 3 آخرين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمه إجهاض سيدة والتسبب في وفاتها بمنطقة النزهة بمحافظة القاهرة، و حملت القضية الرقم 19095 لسنة 2020 جنایات النزهة المقيدة برقم 3842 لسنة 2020 کلي شرق القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" على نسخه منه، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (ب. ا)، 62 سنة، طبيبة، و (س. م)، 43 سنة، تمرجي، و (ز. ا)، 29 سنة، عامل بفندق، و (ر. ر)،67 سنة، طبيب بشري ، لأنهم في يوم 2019/12/21 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة ، المتهمان الأولى والثاني، حال كون الأولى طبيبة أسقطا عمدا امرأه حبلي المجني عليها ( ر.ع)، بأن أجرت لها الأولى تدخلا جراحيا بمعاونة الثاني مما أدى إلى إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقات.

- تدخل جراحي غير قانوني

وأحدثا عمدة جرحا بالمجني عليها بان أجرت لها الأولى تدخلا جراحيا غیر قانوني بمعاونة الثاني كما هو مبين بالاتهام السابق، فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن أفضى الجرح إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأولى والثاني، في إسقاط امرأة حبلى هي المجني عليها، بأن اتفق معهما على ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات، كما اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأولى والثاني في إحداث جرح بالمجني عليها، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن أفضى الجرح إلى وفاتها بان اتفق معهما على ذلك، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.



وأِشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في إسقاط امرأة حبلى هي المجني عليها، بأن هيأ لهما العيادة المملوكة له لإجهاضها، فتمت هذه الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمان الأولى والثاني في إحداث جرح بالمجني عليها ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن أفضي الجرح إلى وفاتها بان مكنها من أحداث الجرح بعيادته فتمت هذه الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.