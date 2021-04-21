«تعليم القاهرة» توضح حقيقة تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل

علق محمد عبد التواب، مدير إدارة التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ما يتداول حول وجود تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي والمقرر إجراء امتحاناتهم في 26 أبريل الجاري، نتيجة لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد مدير إدارة التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن كل ما يثار حول وجود تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد عبدالتواب، في تصريحات صحفية، أن المديرية التعليمية بالقاهرة، لم تتلق أي تعليمات تفيد بتغيير في مواعيد امتحانات صفوف النقل أو امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام حتى الآن.

وأشار عبدالتواب، إلى أن المدارس ملتزمة بإجراء الامتحانات في المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم سلفا وهي أن تعقد يوم الإثنين 26 أبريل 2021 يعقد الامتحان المجمع لطلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، والثلاثاء 27 أبريل يمتحن طلاب الصف السادس الابتدائي، والأربعاء 28 أبريل الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وأضاف عبد التواب، أنه سيتم عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بداية من 26 أبريل لمدة 3 أيام فقط، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم، دون أي تغيير في مواعيد الامتحانات.

وأشار مدير إدارة التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن المدارس بمحافظة القاهرة حاليا علي اتم الاستعداد لإجراء امتحانات صفوف النقل وكذا الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

جدير بالذكر، أنه قد أثيرت أنباء خلال الساعات الماضية أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات بتغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل، وأن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع لتحديد مواعيد أخرى لامتحانات طلاب صفوف النقل نتيجة لزيادة أعداد إصابات فيرس كورونا.