شق تضامن وآخر عارض.. القصة الكاملة لأحداث مسلسل الطاووس

أثار مسلسل الطاووس الذى يناقش قضية الاغتصاب الجماعي جدلا صاخبا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام التحقيق مع منتج المسلسل، الموقف الذي أثار جمهور مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام بعد وصول عدد كبير من الشكاوي للمجلس الأعلى للإعلام مطالبة بوقف المسلسل وبالفعل أجرى التحقيق مع صناع العمل ولكن لم يتم حتى الأن إصدار قرار بتوقف العمل.

فنانون يدعمون مسلسل الطاووس



واستنكر بعض الفنانين التحقيق مع مسلسل الطاووس منهم الفنانة منى زكى التي أعلنت دعمها للمسلسل، أما الفنان صلاح عبد الله فبالرغم من اعلانه انه لايشاهد المسلسل إلا أنه لا يؤيد منعه، كما رفض المخرج أمير رمسيس أيضا التحقيق مع مسلسل الطاووس.



أما المخرج عمرو سلامة فكتب ساخرا عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”: ”علشان مانرميش فلوس في الأرض، أقترح إن كل فيلم أو مسلسل يتعرض على الرقابة، ثم كل جهات الدولة وكل الوزارات، ثم الهيئات والجمعيات والنقابات والمحليات والجوامع والكنايس والنوادي وجروبات الماميز على واتساب، ويعرض للميت مليون مواطن، ياخذ موافقة من كل دول أولا، ثم ساعتها نسمح بعرضه . “



بيان المجلس الأعلى للإعلام



وكان البيان الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أول امس، طالب بالتحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل الطاووس ، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.



كما أكد المجلس في بيان صادر عنه أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيودًا من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل وأشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيًا يحترم القيم المتعارف عليها.



و أشار المجلس إلى أن احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابيًا يحترم القيم المتعارف عليها بذلك.

ومنذ قليل قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل "الطاووس" بعد التحقيق مع المسئولين عن إنتاجه، حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.