«الأوقاف» تعلن افتتاح 11 مسجدا في ثاني جمعة من شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 11 مسجدًا وذلك في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك الموافق 23/4 /2021م ، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وبذلك يكون إجمالي المساجد التي افتتحتها وزارة الأوقاف في الفترة من أول شهر سبتمبر 2020م حتى تاريخه 23-4-2021، وصل إلى 1383 مسجدًا، منها 1288 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و 95 مسجدًا صيانةً وترميمًا ، أما مساجد افتتاحات الجمعة المقبلة هي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف سوهاج

1. آل عباس نجع يعقوب – ساقلته

مديرية أوقاف الدقهلية

2. العطيوي – م . الجمالية .. تنفيذ وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. احمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ.. تنفيذ وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

4. الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021

مديرية أوقاف المنوفية

5. التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء.. جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6. القلشي- الرمالي – مركز قويسنا.. جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

7. الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف.. جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الإسكندرية

8. العزيز الرحيم- إدارة الرمل.. جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف سوهاج

9. آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج

مديرية أوقاف قنا

10. جاد عبد الرحيم – القلمينا – الوقف

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

11. الرحمن الدهار بحي الزهراء – الغردقة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف