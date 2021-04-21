رئيس المجلس الأعلى للصوفية يستقبل المستشار السياسي لأوزبكستان

استقبل الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب بمقر الطرق الصوفية بالدراسة، المستشار السياسى لسفارة أوزبكستان بالقاهرة لطف الدين خوجاييف، حيث تم التناقش والتباحث حول العديد من الموضوعات التي تهم الجانبين.



وأكد رئيس لجنة تضامن النواب وسفير السياحة لدولة أوزبكستان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أوزبكستان ولقاؤه بنظيره الاوزباكستانى شوكت ميرضيايف فى عام ٢٠١٨ حيث تم توقيع ١١ اتفاقية خلال تلك الزيارة فى العديد من المجالات مشددا على أهمية تفعيل تلك الاتفاقيات التى تصب فى مصلحة العلاقة بين البلدين والعمل على توسعها مستقبلا مؤكدا على عمق العلاقة بين الدولتين منذ عام 1991 حيث أعلنت مصر تأييدها لاستقلال أوزبكستان جاء ذلك خلال استقبال القصبى للمستشار السياسى لسفارة. أوزبكستان بالقاهرة لطف الدين خوجاييف صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى لرئيس المجلس الأعلى للصوفية.



وأضاف "قنديل" أن القصبى أوضح أنه عقب زيارته لأوزبكستان سعى إلى زيادة المنح الطلابية من أوزبكستان إلى القاهرة بالإضافة إلى حرصه خلال تلك الزيارة السابقة على فتح خطوط مباشرة بين البلدين وفى عام ٢٠١٩ حضرت مؤتمر لتنشيط السياحة وتحدثت فى هذا المؤتمر عن الكنوز الموجودة فى أوزباكستان وماتتضمنه من ثقافة إنسانية كما تحدثت عن كبار العلماء هناك مشيرا إلى أن إحياء التراث هو إحياء للحضارة والقيم الإنسانية وهذه مسألة مهمة لأنها من منابع الخير ولو سلطت الضوء على الكم الهائل من العلوم الإنسانية فى أوزبكستان وهذا عنصر جذب لتنشيط السياحة هناك ولذلك سوف نسعى إلى تنسيق لقاء يضم المهتمين بالمجال السياحي موضحا أن أوزبكستان تمتلك المقومات السياحية حيث خرج منها العلماء الذين قادوا الأمة فكريا ودينيا وأعتقد أن المناخ مهيأ بين البلدين بعد الزيارة التاريخية للرئيس السيسي وتم توقيع أكثر من اتفاقية بين البلدين ونحتاج بذل بعض الجهد لتفعيل الاتفاقيات بين البلدين .





وأوضح "القصبى" أنه التقى السفير الاوزباكستانى السابق أبيك عارف عثمانوف عدة مرات منها فى مايو ٢٠١٨ و وفى مارس ٢٠١٩ مرتين وقبل رحيله فى ديسمبر ٢٠١٢ وتحدثنا خلال تلك اللقاءات عن إنشاء جمعية صداقة بين البرلمان المصرى والاوزباكستانى ولكن كان فى نهاية الفصل التشريعي وحدثت انتخابات جديدة ومجلس جديد مع أزمة كورونا أدت الى تأجيل البت فيها ونحتاج لتنشيط جمعية الصداقة من جديد وننتظر تفعيلها بتشكيل العلاقات البرلمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ودفعها الى الامام وزيادتها مستقبلا

واختتم القصبى تصريحاته عن التصوف فى مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية مشيرا إلى أنه قائم على التسامح وقبول الآخر ويدعو إلى الرحمة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا أن لدينا ٧٨ طريقة ومايزيد عن ١٥ مليون متصوف



ومن جانبه أكد لطف الدين خوجاييف المستشار السياسى لسفارة أوزبكستان بالقاهرة أن هناك علاقات استراتيجية بين البلدين ونسعى إلى تبادل الزيارات على أعلى المستويات خلال هذا العام لتعزيز التعاون كما لدينا تواصل بين اللجان الحكومية بين البلدين وتبادل المشاورات السياسية فى طشقند بالإضافة إلى فتح أفاق التعاون فى المجال الدينى حيث أن لدينا علاقات وثيقة مع الأزهر الشريف و نسعى إلى مواصلة التعاون المشترك وخاصة فى الفعاليات المقبلة لدولة أوزبكستان

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وأوضح المستشار السياسى لسفارة أوزبكستان أن الرحلات تطورت وأصبحت هناك رحلة واحدة فى الأسبوع وهناك رحلتين إلى شرم الشيخ والغردقة عبر الخطوط الجوية الاوزباكستانية ونسعى لتشجيع السياحة الخارجية والداخلية وخاصة السياحة الدينية من خلال التواصل مع كافة الشركات المتخصصة بالقاهرة لتشجيع السياحة المصرية لدينا موضحا نسعى إلى تأسيس جمعية الصداقة فى أقرب وقت و تنشيطها وتبادل الزيارات وعن أزمة كورونا أوضح أنه بالفعل بدأنا بتطعيم الآلاف من المواطنين على رأسهم كبار السن وتعتمد على لقاحين صينى وروسى وبدأنا فى تصنيع لقاحين وتم إرسال ملفاتهما إلى منظمة الصحة العالمية لاعتمادها

وفى نهاية الزيارة قام كلا من القصبى ومستشار السفارة بتبادل الهدايا التذكارية.