برنامج رامز عقله طار الحلقة 9 | مواعيد العرض وأبرز الضيوف

برنامج رامز عقله طار الحلقة 9، تصدرت الحلقة التاسعة من برنامج الفنان رامز جلال محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات حيث يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة ضيف الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يعرض بعد آذان صلاة المغرب مباشرة من كل يوم طوال الشهر الكريم.

ما يزيد عن عشر سنوات هى عمر برنامج رامز جلال السنوي الذي يعرض على القناة نفسها ولكن تحت مسمى مختلف كل عام، يستضيف من خلال نخبة كبيرة من الفنانين والرياضيين وغيرهم من مختلف دول العالم، ويتمتع برنامج رامز بمشاهدة مرتفعة حيث ينتظره الجمهور كل عام بلهفة وشوق من أجل الضحك على المقالب التى يقدمها رامز من الضيوف.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 9

لم يعرف حتى الآن الضيف الجديد صاحب المقلب الخاص بالحلقة التاسعة، ولكن استضاف رامز عدد من النجوم منذ الحلقات الأولى في شكل كوميدي محترف، حيث تعرض الحلقات في شكل سري تام.

مواعيد عرض برنامج رامز طار عقله 2021

يعرض البرنامج في تمام الساعة السادسة والنصف مساء كل يوم، عقب الإفطار مباشرة، وهذا الموعد تم تحديده منذ العام الأول لعرض البرنامج، وكذلك القناة ولم يتغير وهي قناة إن بي سي مصر، والجديد هذا العام أن البرنامج تم تصويره في المملكة العربية السعودية، وكان قبل ذلك يتم تصويره في أماكن مختلفة منها الإمارات.

ضيوف برنامج رامز طار عقله 2021

يشارك نخبة كبيرة من الفنانين على مدار حلقات برنامج رامز طار عقله، منهم الفنانة شيماء سيف، وغيرهم، من نجوم الفن والرياضة الذين لهم بصمة لدي المشاهد.

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وبعد معرفة برنامج رامز عقله طار الحلقة 9، يشار إلى أن رامز جلال، قدم البرنامج بأسماء مختلفة قبل ذلك منها : رامز كلب البحر، رامز ثعلب الصحراء، رامز سمكة القرش وغيرها من الأسماء التي يقدمها كل عام.

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