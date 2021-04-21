«أجهضت نفسي وأنا شرسة».. لماذا تصدرت إلهام شاهين تريند جوجل؟

تصدرت الفنانة إلهام شاهين تريند جوجل، خلال حوارها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس».

تصريحات إلهام شاهين في برنامج شيخ الحارة



وترصد "الدستور" في سياق السطور الأتية أبرز تصريحات إلهام شاهين.

- الفيديو الذي انتشر لي على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا أغني وأرقص عقب وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد، وذِكر البعض أنه جاء عقب الوفاة «كذب»، فقد كان قديم للغاية.

- فضلت الشهرة والعمل عن الحب في بداية حياتي، ما تسبب في الانفصال عن أول حب في حياتي.

- أفلام الإغراء لي من أعظم مشاهدي الفنية، وأنا في سن صغير كنت أجمل وشكلي أرقى ومغري، لست ضد مشاهد الإغراء وشاركت في أعمال إغراء.

- اختلفت في فترة من الفترات مع الفنانة نبيلة عبيد وكان الأمر مرتبط بمسلسل أم كلثوم وانتهى الخلاف بعد ذلك .

- حنان ترك ممثلة جميلة وكنت اتمنى أنها تكمل في مجال التمثيل ولكنها حرة واختارت الابتعاد عن التمثيل والحجاب.

- حنان ترك ليست على اتصال بالفنانين ولكنني احترم رأيها وهي حرة.



- لست حزينة على فقدان الأمومة.. أنا مش عايزة أكون أم.. وده كان بإيدي وهربانة من المسئولية.

-أجهضت طفلي بعد الاتفاق مع زوجي السابق على الطلاق، لعدم وجود الاستقرار.

- ساندت رانيا يوسف في موقف بطانة الفستان بمهرجان القاهرة السينمائي، ولكن أنا أرفض أي تريند من خلال شيء يكون مسيء لي.

- الرجال تسببوا لي في الكثير من المشكلات فدائما هم سبب المشاكل التي تتعرض لها المرأة.

- تجاربي العاطفية السابقة سبب عقدتي من الرجال.. هما عايزين القطة الهادية وأنا شرسة ومعنديش تفاهم، واستسلمت لمرة واحدة وعشت قصة حب لكنها لم تكتمل.

- من الممكن أن تكرر الزواج من نفس الأشخاص إذا عاد الزمن بي إلى الوراء مرة أخرى.

- السيدة المتزوجة بشكل تقليدي من الممكن ألا تهتم بفكرة الخيانة، فقد كنت زوجة ثانية خلال زواجي الثاني، ولم أقل إن ما فعلته طبيعي أو صحيح؛ لأن البشر ليسوا ملائكة.