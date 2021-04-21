«نقيب البيطريين»: 13 حكما قضائيا جديدا بتثبيت أطباء مؤقتين بالشرقية

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نجاح جهود النقابة بشأن تثبيت الأطباء البيطريين المؤقتين بالمحافظات، في الحصول على 13 حكما قضائيا جديدا بتثبيت أطباء بيطريين بمحافظة الشرقية، وتعديل تثبيت أطباء بيطريين من الصناديق الخاصة، على إحدى درجات وزارة المالية.

وأوضح سليم، أنه بصدور هذه الأحكام يصل إجمالي الأحكام الصادرة بتثبيت أطباء بيطريين مؤقتين إلى 63 حكما، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، نهاية فبراير الماضي، 50 حكم بتثبيت الأطباء البيطريين العاملين لدى مديرية الطب البيطرى بالشرقية منذ 2012 نظير مكافأة شهرية بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى نجاح الاستئناف الذى تم رفضه من هيئة قضايا الدولة بالقاهرة لإلغاء هذه الأحكام، وأصبحت الأحكام نهائية.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطرى بالزقازيق ، أًصدرت القرار رقم 38 لسنة 2021 بتنفيذ أحكام القضاء، وتم تنفيذ الأحكام، فى الأول من مارس 2021، حيث استلم الأطباء البيطريين عملهم الجديد ليكونوا معينين على إحدى درجات وزارة المالية.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة لن تتوانى عن تقديم الدعم القانوني فيما يخص القضايا المهنية للأطباء البيطريين فى كافة المحافظات، والذى بدأت النقابة فى اتخاذ خطوات فيه منذ شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين من خلال التواصل مع كافة الأطباء البيطريين فى عدة محافظات، من بينها: الشرقية، البحيرة، الغربية، الجيزة، ورفع دعاوى قضائية لأكثر من 150 طبيبا بيطريا، لتثبيتهم على الباب الأول، بالإضافة إلى إرسال مخاطبات لوزير الزراعة لنقل وتثبيت المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة علي مستوي الجمهورية، والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش علي اللحوم، وإدارة الخدمات والإرشاد، فى ضوء وجود درجات شاغرة علي الموازنة العامة للدولة، لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو بسبب الوفاة.