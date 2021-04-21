خالد الشيخ: سعيد بردود الأفعال على شخصية الشيخ عمار في «المداح»

قال الفنان خالد الشيخ في تصريحات خاصة لـ"لدستور" أنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره فى مسلسل "المداح" وأضاف انه سعيد جدا بردود الافعال التي تلقاها حول دوره بالمسلسل ووعد الجمهور بمفآجات في الحلقات القادمة وتطور العلاقة بينه وبين صابر المداح وهي الشخصية التي يقدمها الفنان حماده هلال.

ويقدم خالد الشيخ دورا محوريا فى العمل سيكون محركا للأحداث بشكل كبير من خلال شخصية الشيخ عمار.



ويشهد العمل صراعا كبيرا بين الشيخ عمار وصابر المداح حيث يقوم الشيخ عمار بتدبير العديد من المكائد لحماده هلال.



على جانب آخر، يواصل خالد تصوير دوره فى مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



فى سياق متصل يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسل "المداح " في عدد من اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل.



ويعكف المخرج أحمد سمير فرج على الانتهاء من كافة المشاهد الخارجية للعمل قبل الدخول في معسكر مغلق لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل، وتم رفع ساعات تصوير العمل إلى 18 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل، ومن المقرر أن يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان.



ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.



ويعرض مسلسل المداح، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة النهار وفي العاشرة مساء على النهار دراما، والإعادة الأولى على النهار العامة في تمام الساعة 04:05 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرا كما يعاد على النهار دراما 3 مرات أخرى.



"المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.