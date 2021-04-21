الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فطار النهاردة.. «حمام محشي أرز» على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي

حمام محشي أرز
حمام محشي أرز

تستعد الأسر المصرية كل يوم فى رمضان، لتحضير إفطار شهى، يلتف جميع أفراد العائلة حول مائدة الطعام، بعد ساعات طويلة من الصيام، لذا تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة طهى حمام المحشي أرز.

 

المقادير: 

2 جوز حمام

بصلة كبيرة مفرومة

ربع كيلو أرز

مكعب مرقة

كبد الحمام مقطعة صغير

ملعقتان كبيرتان من السمن

ملعقتان كبيرتان من الزيت

فصان ثوم مفروم

فصان مستكة

رشة سكر

رشة بهارات سبعة

رشة قرفة

ربع كوب ماء مغلي

ملح

فلفل اسود

لتحمير الحمام :

سمنة

للسلق :

ورق لورا

مكعبات حبة طماطم

جزرة شرائح

بصلة

2 فص ثوم

حبهان

ملح

فلفل

طريقة التحضير 

-احضر حلة ساخنة وقم بوضع الأز واضف زيت وسمن وتشويحهما جيدًا حتى يتغلف الأرز بالمادة الدهنية ويسخن جيدًا.

- أضف البصله وبعدها ملح وفلفل القرفة والمستكة والسبع بهارات والسكر ومكعب المرقة وقم بتشويحها ثم أضف الثوم حتى تفوح رائحته ثم الطماطم مع التقليب.

- أضف ربع كوب ماء حتى يتشربه الأرز واتركة يبرد تماماً.

-في طاسة سخنة اضف زيت ليسخن الرز جيدا مع التقليب واتركه يبرد ثم ابدأ بحشو الحمام من تحت الجلد ومن الداخل واقفل الحمام بالقناصة مع تكتيفها 

-قوم بوضعه علي ماء ساخن مع مكونات السلق وملح وفلفل وتركة حتي يغلي علي نار عالية وتهدئة النار وتركه ساعة مع ملاحظتة حتي يصبح بسواه الكامل ثم قوم بتصفيتة وعندما يهدء قوم بتحميره علي سمن ساخن جدا واعطاءة لون دهبي جميل وتقديمة على سفرتك.

فوائد تناول الحمام

ووفقا لموقع dr health benefits، ينصح الأطباء بتناول لحم الحمام لأنه يساهم فى تحسين وظيفة الكلى والكبد، وتحسين الذاكرة، كما يساعد فى علاج ضغط الدم  المنخفض، لأنه يحتوى على عدد من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، بل أن الحمام غني بالبروتين، الذى يساهم فى تحسين وظيفة الجهاز المناعي، وصحة الشعر والأظافر، وبناء الجسم للأطفال والبالغين، وإنتاج أنزيمات والتقليل من الإجهاد.

الصيام رمضان فاطمة أبو حاتي حمام محشي أرز فوائد الحمام

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