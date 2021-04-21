الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يتبنى رؤية قومية لتطوير صناعة النقل البحري

صالون حزب المؤتمر
صالون حزب المؤتمر حول صناعة النقل البحرى

عقد حزب المؤتمر الصالون الأسبوعي الأول، حول مستقبل صناعة النقل البحرى فى مصر، ودوره في التنمية والاقتصاد؛ والذي برزت أهميته ، بعد أزمة السفينة "إيفرجرين" التى عطلت الملاحة فى قناة السويس. 

 

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، إنه بالرغم من اعتبار مصر دولة بحرية هامة إلا أنها لا تملك عدد كافي من السفن لنقل احتياجاتها.

 

 وأشار"صميدة" إلى ضرورة تطوير القطاع البحري والاهتمام به نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات تمكنها من لعب دور ريادي في هذا المجال، مشيرا إلى أنه إذا تم استثمار القطاع البحري بالشكل الأمثل سيساهم بما يقرب من 30 إلى 40 % من الدخل القومي.

الربان عمر صميدة واللواء رضا فرحات 

وأوضح الربان صميدة ، أن حزب المؤتمر يمتلك رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي سيسعى إلى تقديمها لصناع القرار بالإضافة إلى العمل على مراجعة وتحديث البنية التشريعية التى يقوم عليها قطاع النقل البحري لتواكب المتغيرات العالمية التى تقوم على أسس تجارية منها،  توفير النوالين وتكاليف الشحن البحري وخلق فرص للعمالة البحرية المصرية ذات الكفاءةالعالية، إحياء صناعة بناء السفن لخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع رأس المال الخاص والمستثمرين للدخول فى هذا المجال.

 

صالون حزب المؤتمر 

قدم الصالون اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق وشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى قطاع النقل البحرى واعضاء بمجلسى الشيوخ والنواب  وهم : اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مقلد نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، ود. حنان عبد المنعم عضو مجلس النواب، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة، ووائل عفيفي أمين مساعد محافظة الأسكندرية ورئيس مكتب المنظمة البحرية، واللواء عادل الزميتي مساعد رئيس الحزب وعضو المجلس الرئاسي، ود.هبه النجار أمينة المرأة، ود.مصطفى اباظة عضو الهيئة التشريعية والدستورية وعضو مجلس الرئاسة، والقبطان مينا سامي عضو لجنة النقل البحري الفني، وسمير رشاد مقرر لجنة النقل البحري، ود.محمد شلبي عضو لجنة النقل البحري والاقتصادي، وخالد رضا الله مساعد أمين التنظيم بقطاع شرق الدلتا، والسيد إسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، ووليد قوطة أمين تنمية الموارد وعضو المكتب السياسي، وهاني الفلاح أمين العلاقات العامة وعضو المكتب السياسي، ومحمد رمضان عضو المجلس الرئاسي ومستشار رئيس الحزب، وعبد العزيز مدير المكتب الفني وعضو المجلس الرئاسي.

حزب المؤتمر الصالون الأسبوعي مستقبل صناعة النقل البحري فى مصر التنمية والاقتصاد رؤية شاملة لتطوير القطاع الحيوي قطاع قناة السويس

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