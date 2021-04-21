برلماني: زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا تستعيد الدفء بين البلدين

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أن توقيع 11 اتفاقية مصرية – ليبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والكهرباء والصحة والتعليم والنقل خلال زيارة د. مصطفى مدبولي إلى ليبيا، خطوة كبيرة في مجال استعادة الدفء والعلاقات المتينة بين الدولتين وبعد 10 سنوات من الاضطرابات في ليبيا.

وشدد المغازي خلال تصريحات له اليوم، على عمق العلاقات والروابط القوية التي تربط بين الشعبين المصري والليبي لسنوات طويلة وتمتد بجذورها في أعماق التاريخ، كما أن العلاقات بين الدولتين قبل 2011 كانت نموذجا يحتذى، وكان هناك ملايين من المصريين يعملون في ليبيا.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية إلى أن مصر وطوال الفترة الماضية تعمل بكل جهودها وعلى مختلف الأصعدة لتعزيز عملية التسوية السياسية في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي في ليبيا، وليس هذا فقط، فمصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس نقلت عبر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، استعدادها التام لنقل الخبرات المصرية في كافة مجالات التنمية الى الأشقاء في ليبيا وهو ما يفتح بابا جديدا في العلاقات بين الدولتين.

هذا وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

وكان قد وصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زيارته اليوم إلى طرابلس بالـ"تاريخية بكل المقاييس"، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين البلدين التي تدوم لقيام الساعة، "لأن مصر هي عمق لليبيا، وليبيا هي عمق لمصر".

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية.

وقال مدبولي إن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية.

وأعرب مدبولي عن سعادته لوجوده على أرض ليبيا، مشيرا إلى أن هذه هي أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ فترة كبيرة جدا للأراضي الليبية.

ونقل مدبولي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياته وتمنياته لليبيا النجاح والتوفيق في هذه الفترة الفارقة في تاريخ ليبيا الشقيقة.

وأوضح أن مصر في هذه الفترة الفارقة تؤكد الحرص الشديد والدعم الكامل للمؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية بالكامل وتحقيق عملية التنمية والرخاء للشعب الليبي.

ووجه مدبولي الشكر للدبيبة على التصريحات الداعمة في لملف المياه وملف الأمن القومي المصري وحرص ليبيا على دعم مصر بالكامل في هذا الملف الهام وهذا يعكس تأكيد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.