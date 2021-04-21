محافظ الفيوم يتفقد أعمال حصاد محصول القمح بالناصرية (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم، أعمال حصاد القمح بحقل إرشادي يطبق نظم الري الحديث بزمام قرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، بحضور الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، ومحمد مختار مدير عام التوجيه المائي بري الفيوم، وعدد من المزارعين.

وأكد المحافظ أن الدولة ملتزمة بكافة أجهزتها بوضع خطة واضحة لتوريد الأقماح بأسعار ثابتة ما يعود بالنفع على الفلاح، موجهاً وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مديرية الري لعقد عدد من الندوات مع المزارعين، لنقل تجارب الري الحديث والآثار الإيجابية العائدة على الفلاحين، لافتاً الى أنه من المتوقع زيادة انتاجية الفدان من القمح هذا العام لتصل الى 22 أردباً، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام بمراكز وقرى المحافظة بلغت 200 ألف و510 فدادين من إجمالي مساحة المحافظة التي تبلغ 396 ألف و398 فداناً بنسبة 51% من مساحة الأراضي الزاعية بالفيوم بواقع 33 ألف 902 فدان بمركز الفيوم، و22 ألف و850 فداناً بسنورس، وفي طامية بلغت المساحة المنزرعة 34 ألف و708 فدادين، وفي مركز إطسا 41 ألف فدانا، بينما بلغت المساحة بأبشواي 11 ألف و696 فداناً، وفي مركز يوسف الصديق 27 ألف و195 فداناً.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، لـ«الدستور»، أنه تم التنسيق بين مدريتي الزراعة والري والبنك الزراعي، لتعميم تجربة الري الحديث وتمويل هذه المشروعات للتوسع فيها، ما يوفر مياه الري بنسبة 40%، ويحسن الجودة وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان بنسبة 30%، فضلاً عن زيادة المساحة المنزرعة الى 15%.