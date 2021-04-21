وزير الاتصالات لـ«الدستور»: تعاون مصري ليبي فى البنية التحتية والتدريب

القابضة الليبية والمصرية للاتصالات تبحثان الربط الدولي والإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يجري حاليًا دراسة آليات التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة الاتصالات الليبية في مجال الربط الدولي وتوفير الفايبر للمشروعات المقرر إنشاؤها في دولة ليبيا، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء منظومة التحول الرقمي والميكنة.

وأكد الوزير في تصريحات لـ"الدستور" بدء التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة القابضة للاتصالات بدولة ليبيا خلال الفترة المقبلة بعد توقيع مذكرتي تفاهم مع الجانب الليبي، ضمن زيارة رئيس الوزراء تشمل بناء البنية التحتية المعلوماتية وفي مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية للكوادر البشرية الليبية، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن فتح السوق الليبية يمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار ستفتح مجالات كثيرة للتعاون المشترك، مثمنًا دور القيادة السياسية في فتح آفاق للتعاون بين البلدين من خلال التعاون المثمر، مؤكدًا أن ليبيا الامتداد الطبيعي لمصر وأحد أهم دول الجوار.

وتابع الوزير أن الوزارة تعتزم إتاحة برامج تدريبية مجانية للشباب الليبي خلال الفترة المقبلة عبر منصات التدريب المختلفة، كما سيتم دعم ليبيا في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والابتكار بهدف تحفيز وتشجيع الشباب وتمكينهم رقميًا للمنافسة في السوق المحلية والإقليمية.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين مصر وليبيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيتم دراسة آليات تصدير خدمات التعهيد والكول سنتر والدعم الفني للسوق الليبية وتوفير الحلول الذكية والخدمات الرقمية لخدمة المواطن الليبي.

وأوضح أن مصر عازمة على تقديم الخبرات المصرية في مجال الأمن السيبراني وتأمين الفضاء الإلكتروين مع الأشقاء في دولة ليبيا، مثمنًا جهود الحكومة المصرية لتوحيد الجهود ودعم بناء وإعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وتابع الويزر أن عودة العمالة المصرية إلي ليبيا ستؤدي إلي تشجيع الاستثمارات بين البلدي وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وتوجه مزيدًا من الشركات إلي السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور الشركات المصرية في ليبيا خلال الفترة الماضية.