توريد 19500 طن قمح للصوامع والشون الحكومية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، عن توريد 19500 طن أقماح خلال الموسم الحالى 2021، وانتظام أعمال استلام وتخزين المحصول للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة دون معوقات تؤثر على سير العمل وفقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والإشتراطات المحددة لضمان جودة المحصول وإنجاز العمل بالشكل المطلوب.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور مجد المرسي، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، بلغت 19500 طنا بمراكز المحافظة الخمس، مشيرا إلى انتظام أعمال اللجنة المختصة، بالتنسيق ما بين التموين والزراعة ، للمرور على الشون والصوامع المجهزة ، وجميع المواقع المعدة لتوريد الأقماح من المزارعين، والمتابعة من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتتكاتف جميع قيادات الزراعة بمحافظة الوادي الجديد طوال العام للخروج في النهاية بالشكل الذي يليق بالزراعة في المحافظة وبأبهي صورها للحفاظ على الأمن القومي والغذائي المطلوب.

وفي منطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد تتحد كافة الجهات الزراعية بداية من المديرية وحتي الإدارات على تسطير ملحمة حصاد محصول " القمح" أو كما يطلق عليه ذهب الواحات حيث يحتل القمح المحصول الإستراتيجي الثاني بالمحافظة بعد إنتاج التمور والبلح من أشجار النخيل.

وأكد الدكتور المرسي بدء حصاد محصول القمح بشرق العوينات منذ بداية شهر رمضان وبعد إكتمال نضج المحصول، مشيرا إلي بدء الحصاد في كافة مراكز المحافظة بعد إرتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية أدت إلي نضج المحصول تماما وبدء عمليه الحصاد.

وأضاف المرسي، أنه تم زراعة ٢٥٤٠١١ فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن ٣٥٩١٠٠ وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت ٨٢٦٧٠ أما مساحة البساتين فبلغت ٦٧٠١٧ وبهذا يبلغ الإجمالي العام ٥٠٨٧٨٧.

وقال إن منطقة شرق العوينات إحتلت المرتبة الأولى في المساحات المزروعة بالقمح وبلغت ١٢٦١٣٥ فدانًا، موضحا أن المساحات المزروعة شهدت زيادة في محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وتكليفات الإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية.

وأشار إلى أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج

وأوضح المرسي أن جميع الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح، سواء من الجمعيات الزراعية أو البنوك الزراعية أو التجار العاديين لتخزين القمح لعام 2021، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.