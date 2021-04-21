«تعليم أسوان» تطلق مبادرة بناء قدرات المعلمين

عقد الدكتور خالد القبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الأربعاء، اجتماعًا مع مدير مشروع تلميذ فاعل المقدم من جمعية الجزويت، بحضور باسم لويز نصيف ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

تضمن الاجتماع عرض الأنشطة التي قدمتها الجمعية سابقَا على وكيل تعليم أسوان، ثم مناقشة مشروع تلميذ فاعل فى عملية التعلم، حيث يتم استثمار فترة الصيف فى بناء قدرات المعلمين و بشكل غير تقليدى مع المعلمين.

وتعتمد فكرة بناء القدرات على مرحلتين، الأولى أن يقوم كل معلم بتحضير الموضوع البحثى بشقيه النظرى والتطبيقي،

بينما تأتي المرحلة الثانية عبارة عن مرحلة التقييم من خلال لجنة فنية متخصصة من ادارة المشاركة المجتمعية، والتدريب بالمديرية واستشارين من جمعية الجزويت، واختتم الاجتماع بطلب وكيل تعليم بأسوان بتعميم هذه التجربة التجربة على الإدارات الخمس بأسوان.