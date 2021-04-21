إسناد تقييم المتقدمين لجائزة التميز المؤسسي بجامعة سوهاج لإحدى الشركات الاستشارية

أعلن مجلس أمناء جائزة الدكتور أحمد عزيز للتميز المؤسسي بجامعة سوهاج، الأربعاء، عن إسناده ملفات المتقدمين للجائزة لإحدي الشركات الاستشارية بالقاهرة لتقييمها وإعلان الفائزين.

قال الدكتور أحمد عزيز إنه تم اختيار شركة استشارية لتولى عملية التحكيم، لتخصصها في الأعمال الاستشارية لضمان الجودة، ولديها خبراء متخصصين في التميز المؤسسي وذلك لتقييم المتسابقين بكل شفافية ومصداقية، موضحًا أنه من المتوقع إعلان النتيجة أواخر مايو المقبل، لافتًا إلى أن عدد الملفات المتقدمة للمسابقة بلغ ٤٣ ملفًا (٩ من فئة مديري العموم، و٨ من مديري الإدارات، و٢١ ملفًا لأفضل موظف، و٥ ملفات لفريق العمل المتميز).

من جانبه، قال الدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، إن الجائزة تأتي في إطار حرص الجامعة علي تحفيز وتشجيع أعضاء الهيكل الإداري وخلق جو التنافس الإيجابي الفعال بينهم، الأمر الذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الجودة والتميز والإبداع الإداري،وحرص الإدارة علي أن يكون الإختيار بكل شفافية ومصداقية، لذلك تم اختيار اللجنة من خارج الجامعة لتخصصها في هذا المجال.

يضم مجلس أمناء الجائزة بجانب رئيس الجامعة كل من الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد الخطيب مستشار الجائزة، الدكتور أحمد جلال، والمحاسب عفت حلمي أمناء الجامعة المساعدين، والدكتور جمال سرور، وماهر مكي أخصائي الشئون القانونية .

وأعلن رئيس جامعة سوهاج الجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة، موضحاً أن الجدول مقسم إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى التقدم للترشح "بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات" خلال الفترة من السبت 24 أبريل 2021 حتى الخميس 29 أبريل 2021، كما تتعلق المرحلة الثانية بإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين وذلك يوم الخميس 29 أبريل2021 عقب الساعة الثالثة عصراً.

أشار عزيز إلى أن المرحلة الثالثة يتم فيها تلقى الطعون خلال الفترة من 4 - 5 مايو2021 يليها المرحلة الرابعة الخاصة باجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات وذلك يوم الثلاثاء 11 مايو 2021، أما المرحلة الأخيرة تتعلق بتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 19 مايو 2021.

أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقاً بعد اجتماع لجنة البت في الطعون، لافتاً إلى أن جميع الاجتماعات والمقابلات ستبدأ من العاشرة صباحًا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، متمنياً التوفيق لجميع المتقدمين.