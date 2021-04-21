نائب محافظ بني سويف يسلم شهادات اجتياز برنامج التحول الرقمي (صور)

سلًم بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الأربعاء، شهادات اجتياز الدورات التدرييية في التحول الرقمي والبرمجة، المقدمة من وزارة الاتصالات والتي تم إجراؤها بالتعاون مع المحافظة أونلاين، ضمن البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا للتميز الرقمى والمؤسسى

وسلم نائب المحافظ 10 شهادات للمتدربين بعد اجتيازهم لدورة البرمجة Python كمرحلة أولى من إجمالى 100 متدرب، بجانب تسليم شهادات لعدد 25 متدربين بعد اجتيازهم دورة أساسيات التحول الرقمي " Transformation Fundamentals"،

وأوضحت داليا فيض الله، منسق التدريب مع وزارة الاتصالات، أن هذه الدورات يتم تنفيذها في إطار استراتيجية مصر الرقمية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة من خلال تنمية ورفع قدرات العاملين بالقطاع الحكومي، واستهدفت العاملين بإدارات البوابة الإليكترونية ومركز تدريب الحاسب والمركز التكنولوجي والمكتب الفني ومركز المعلومات ومكتبة مصر والحسابات خدمة المواطنين، والمتابعة والشؤون القانونية والمالية والمجالس واللجان وغيرها من إدارات ومكاتب الديوان العام.

وترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المحاسب محمد عطية، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من رؤساء الوحدات المحلية والإسكان والمالية والمساحة والأملاك والأوقاف والتضامن والتخطيط العمراني.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، والتي تضمنت ملف تجديد عقود الإيجار المنتهية الخاصة بوحدات إسكان تابعة للصندوق، ومناقشة القيم الإيجارية لوحدات الإيواء العاجل والأولى بالرعاية، وتحويل بعض الوحدات من النشاط السكني إلى النشاط التجاري ببعض المراكز الإدارية، علاوة على مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالصندوق.

التكريم اجتياز برنامج التحول الرقمي

التكريم اجتياز برنامج التحول الرقمي

التكريم اجتياز برنامج التحول الرقمي

التكريم اجتياز برنامج التحول الرقمي