سلطنة عمان تعلق السفر من الهند وباكستان وبنجلاديش اعتبارًا من 24 أبريل

سلطنة عمان تعلق السفر من الهند وباكستان وبنجلاديش اعتبارا من 24 أبريل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن تعليق السفر من الهند وباكستان وبنجلاديش اعتبارًا من 24 أبريل المقبل، وفقًا لرويترز.

وفي هذا الإطار، فإن اللجنة العليا بسلطنة عمان، شددت على تجنب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشّي هذا المرض، خاصة عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في المساجد وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس، والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبيّة في الأوقات المزدحمة، حمايةً للنفسِ والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

وبدأت سلطنة عمان، الأربعاء الماضي، تنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أقرت اللجنة العليا حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

كما تشمل إجراءات اللجنة العليا بالسلطنة، الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد، وغيرها من الأماكن، مثل الخيام والمجالس العامة.

وبموجب القرارات الجديدة، يتم حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

وجاء قرار السلطنة الأخير، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع في جميع المحافظات، وفي السلطنة بوجهٍ عام، وحمايةً للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، بالإضافة إلى تقديمها خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع.

وحذرت صحيفتا عُمان والوطن العمانيتان، من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرتين إلى الأرقام القياسية وغير المسبوقة في عدد الحالات التي شهدتها سلطنة عمان، مما يؤكد أن المنحنى الوبائي لا يزال مستمرًا في الصعود وهذه موجة صعبة بكل المقاييس يمكن التدليل على صعوبتها وخطورتها من قراءة واقع الأرقام وواقع الإجراءات المتبعة التي تتشابه في كل دول العالم.