«الزراعة» تبدأ تحديد تراكيب واستنباط محاصيل أراضي الدلتا الجديدة

أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة للشئون الاقتصادية، البدء في تكليف مركز البحوث الزراعية لتحديد واستنباط التراكيب المحصولية المطلوبة زراعتها في مشروع الدلتا الجديد، وبما يتناسب وطبيعة المنطقة، كما أن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد على أهمية الارتقاء بالملف الغذائي والتركيز على التوسع الأفقي والرأسي في المساحات الخضراء، لا سيما في مشروعات الصوب الزراعية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وقال «نصار» في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك مساحات كبيرة انتهت الحكومة المصرية من تسليمها للمنتفعين ضمن مشروع المليون ونصف فدان، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة بمشروعات التوسع الزراعي يأتي ضمن استراتيجيتها لتقليل الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وسد العجز الذي أسهمت فيه الزيادة السكانية الكبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى خفض فاتورة استيراد الحاصلات الزراعية من الخارج.

وأشار «نصار» إلى أنه تم التوجه بتطبيق أحدث نظم الري الحديث والتقنيات المتطورة في منظومة الزراعة بمشروع الدلتا الجديدة، والمشروعات الزراعية الأخرى، كما تم الاتفاق على زراعة محاصيل على مساحات كبيرة للقضاء على زراعة محاصيل على مساحات كبيرة، والقضاء على ظاهرة الحيازات المفتتة وإنشاء مجمعات خدمية من مدارس ومستشفيات وشبكات اتصال ومراكز خدمة.



ومن جهته، قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، إن الاهتمام بمشروعات القطاع الزراعي يعود إلى أهمية إنتاج الحاصلات الزراعية، كما أن الدولة المصرية بدأت خلال الفترة الأخيرة التوسع في مشروعات زراعية قومية على رأسها مشروع توشكى الزراعي ومشروعات الوادي الجديد، ومشروعات سيناء الزراعية المتكاملة، إضافة إلى العديد من المناطق الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة بجانب مشروع مستقبل مصر الزراعي بمنطقة محور الضبعة سيحقق طفرة كبيرة في إنتاجية الحاصلات الزراعية.

وأضاف «مصيلحي» لـ"الدستور"، أن أجهزة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، بدأت في التجهيز لمساحة وتركيب المرافق وأجهزة الري وحفر الآبار والمواسير المطلوبة، حيث يشارك في هذا العمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزارتي الزراعة والري، كما أنه يجري حاليًا التخطيط لتركيب ناقلات مياه الري من غرب الدلتا بالصرف الزراعي إلى منطقة مشروع الدلتا الجديدة غرب منطقة الدلتا القديمة.

وأوضح أن وزير الزراعة كلف بتشكيل فريق بحثي متخصص من مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة بالقاهرة والاسكندرية، ومطروح لاستكمال إجراءات التخطيط وتنفيذ المشروع الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من وفد مكون من 40 عضوًا للبدء في إجراءات تنفيذ المشروع وتجهيز لوادر الحفر، ومعدات الترفيق الخاصة بمشروعات الدلتا الجديدة، وقد بدأ الفريق العلمى في إجراء التحاليل المعملى العينات الخاصة بمناطق المشروع لمعرفة آلية زراعتها، حيث استغرقت هذه الفترة ثلاثة أشهر لحين إعداد التقرير المفصل والمبدئي لها.