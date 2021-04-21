الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «الرعاية الصحية»: تشغيل مستشفى 30 يونيو ببورسعيد بعد توقف 12 عامًا

صورة من الجولة
صورة من الجولة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى 30 يونيو الجديدة بجنوب محافظة بورسعيد تمثل إنجازًا كبيرًا في توفير الخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير الدولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمنطقة جنوب بورسعيد.

جاء ذلك خلال مرافقة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد استعدادات تشغيل مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقًا) خلال الشهر الجاري ضمن المستشفيات التي تعمل لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والتي تشمل أيضًا مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد، السلام) بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تميز مستشفى 30 يونيو كونها أول صرح طبي يقام على محور 30 يونيو، وتختص بتوفير الخدمات الطبية والرعاية العلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب بورسعيد، فضلًا عن تقديمها لخدمات علاج مصابي الحوادث وحالات الطوارئ، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمستشفى الذي يقع كنقطة التقاء بين 4 محافظات، وهي بورسعيد وشمال سيناء والدقهلية والشرقية، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الآمنة لهم.

وتابع رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل أن التكلفة الإنشائية للمستشفى بلغت أكثر من 200 مليون جنيه، ولافتًا إلى أن المستشفى مساحتها الكلية تبلغ 6100 متر مربع، وتتكون من 3 أدوار، وتضم المستشفى أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية بمختلف التخصصات، أجنحة وغرف الإقامة الداخلية للمرضى بسعة 46 سرير، جناح العمليات بسعة 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة تحتوي على 6 أسِرة بالإضافة إلى غرفة تخدير، جناح الغسيل الكُلوي، جناح العلاج الطبيعي، 3 غرف عنايات مركزة، حضانات، المعمل، التعقيم، الأشعة، 2 حجرة عزل، 2 صيدلية، سكن الأطباء والتمريض).

ولفت اللواء أركان حرب عادل الغضبان إلى الطفرة الطبية الكبيرة التي شهدها القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد مؤخرًا بفضل جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي ساهم في تحقيق أفضل مستوى طبي وصحي ببورسعيد، وتوفير أفضل الخدمات الصحية وبأحدث التقنيات العالمية للمنتفعين داخل نطاق المحافظة، والتي آخرها استعداد تشغيل مستشفى 30 يونيو خلال الشهر الجاري بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لأهالي منطقة بحر البقر فضلًا عن خدمة المحافظات الأربعة السالفة الذكر، واستقبال كل حالات الحوادث وعلاجها.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل بورسعيد مستشفى

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