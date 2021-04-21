المشدد للمتهمين بسرقة سائق تحت تهديد السلاح فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق وميكانيكي وقهوجي، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى وسرقة سائق تحت تهديد السلاح الأبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد علي إبراهيم جنينة، وعماد أبوالحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

تعود الواقعة في القضية 20800 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة محرم بك يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقتها تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك أنه حال سير المجني عليه "إ.ع.م"، 47 سنة، سائق، بالطريق العام استقل سيارة أجرة يقودها المتهم الأول “ع.م.ه”، سائق، وبرفقته المتهمين الثاني والثالث “ال.م.ع”، ميكانيكي، و"أ.ع.ع"، قهوجي، وفوجئ بالآخرين يشهران أسلحة بيضاء لبث الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره ألفان ومائة جنيه وهاتف محمول وتركوه وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.