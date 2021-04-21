تخريج الدفعة الأولى من الشباب الحرفى بالبحيرة (فيديو)

تخريج الدفعة الأولى من الشباب الحرفى ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني بالبحيرة فيديو

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، احتفالية تخريج الدفعة الأولى ببرنامج تدريب الشباب الحرفى بإجمالى 44 شابًا من أبناء مركز أبوحمص ممن تم تدريبهم خلال دورة التدريب الحرفى الكهرباء لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني المرحلة الثانية الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المحافظة، وبالتعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومؤسسة رؤية حياه وTVET ومديرية الشباب والرياضة.

وأكد اللواء محافظ البحيرة، أنه تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بمركز شباب بركة غطاس بأبوحمص ضمن إجمالى عدد 200 شاب وفتاة مستهدف تدريبهم بمدن ومراكز المحافظة الجارى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بها فى مجالات الكهرباء السباكة والنجارة والدهانات، ومنحهم شنطة المعدات والآلات التي يتم استخدامها في العمل.

هذا وقد قدم محافظ البحيرة التهنئة للشباب باجتياز التدريب والتأهيل للسوق وتسليمهم شنطة معدات كاملة، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان ودعم الشباب يعد من أولى اهتمام فخامة الرئيس ومبادرته حياة كريمة التى تسير بخطى ثابتة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر اإحتياجاً وتمكينها من الحصول على كلالخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

كما أكد اللواء هشام آمنة أن البرنامج يسعى إلى تأهيل فنيين للعمل بقطاع الإنشاءات وضخ عمالة مدربة قادرة على مواكبة سوق العمل الداخلى والخارجى، وهو ما تقوم به الدولة حاليًا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم وتمكين الشباب والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، وكذا تطوير التعليم الفنى لإعداد كوادر لسوق العمل، باعتبار أنه قاطرة المستقبل والتنمية، مؤكدًا على الجهود التى تقوم بها المحافظة لدعم الشباب من خلال إنشاء تجمعات حرفية ودعم الصناعات والمشروعات على أرضها، وكذا تقديم التيسيرات والتمويل اللازم لهم من خلال مشروعك الذى وفر أكثر من 23 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى قدم الدعم لما يقرب من 17 ألف مشروع بتكلفة 500 مليون جنيه، موجهًا بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للشباب للحصول على التمويل اللازم للبدء فى مشروعاتهم، مقدمًا الشكر لكل الجهات المشاركة بالبرنامج.

وأشاد كل من الدكتور ماجد بركات، المدير التنفيذى لــ TVET، وأحمد بشير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية بالجهود التى تقوم بها المحافظة لدعم وتنمية الشباب وتدريبهم، ثم قاموا باستعراض برنامج التدريب والمرحلة الأولى التى تمت وما شهدته من تدريب نظرى وعملى لتأهيل الشباب.

واستعرض أحد المتدربين تجربته مع الدورة والتى أهلته لسوق العمل بشكل إيجابى ونقلة كبيرة له ولباقى الشباب المشارك.