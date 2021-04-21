«وسطية الإسلام وبناء الإنسان» ندوة بمركز إعلام المحلة الكبرى

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية، اليوم الأربعاء، بمقر قاعة الشعب بالمحلة الكبرى، تحت عنوان "الوسطية فى الإسلام وبناء الإنسان"، وأدارها محمود السمرى ونهى العشماوى الإعلاميان بالمركز، وبإشراف مصطفى حسين مدير مركز إعلام المحلة الكبرى، وذلك بحضور لفيف من طلاب التدريب الميدانى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وعدد من العاملين بمجلس مدينة المحلة.



وتناول الدكتور أمان قحيف أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بكلية آداب جامعة طنطا سابقًا، التعريف بمعنى الوسطية وبأنها مفهوم جامع لمعانى العدل والخير والاستقامة وتعنى التوازن والاعتدال والتوسط، وأنها ليست مجرد موقف بين التشدد والانحلال بل هى منهج فكرى وأسلوب حياة، وأن الوسطية هى السمة المميزة للأمة الإسلامية والتى تأتى لمصلحة الإنسان ولها العديد من المظاهر فى المشى والحديث وغيرها من مناحى الحياة الإنسانية.



وِأشار "قحيف"، إلى أن الوسطية منهج إلهى من وضع الله وليست اختيار للمسلمين فقط، فيجب على كل إنسان الاعتدال فى التفكير والأخلاق والقيم ليكون أهلا للشهادة على الناس كما ذكر الله عن الأمة الإسلامية بأنها أمة وسطًا لتكون شهيدة على الناس ويكون الرسول علينا شهيدا، وأن الشروط الواجب توافرها فى المسلم الوسطى أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر مؤمنا بالله حسن التعامل مع الناس.

وعلى جانب آخر عقد المجمع الإعلامي بزفتى التابع لهيئة الاستعلامات، ندوة بعنوان "حقوق وواجبات ذوى الاحتياجات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، استهدفت بيان دور الدولة في توفير حقوق ومتطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، أدارها سعد الله الغرباوي من المركز، تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير مجمع الإعلام، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.



وتحدثت الندوة عن مدى اهتمام الدولة وجميع المؤسسات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل النفسي والاجتماعي للأسرة لتقبل هذا الطفل، و تغيير نظرة المجتمع للمعاقين ولهذا صدر قانون 200 لسنة 2020 لتنظيم حياه ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث أنهم يصلوا إلى نسبة 10% من سكان مصر، وأوصت الندوة، بضرورة عمل الفحص الطبية للمقبلين على الزواج بشكل جادى جدا وحقيقي وليس على الورق فقط لتجنب الأمراض الوراثية ومنها الإعاقة، وضرورة توفير مدرسين متخصصين في مدارس التربية الفكرية، وعمل دورات تدريبية لهم بصورة مستمرة.

ندوة المحلة

ندوة المحلة

ندوة المحلة