«هلال»: الاتحاد يعتزم زيادة استثماراته في إفريقيا

أكد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن أعضاء الاتحاد لديهم خطة لتوسيع وزيادة استثماراتهم في دول أفريقيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأضاف هلال، انه تم اختيار الأسواق الأفريقية لزيادة الاستثمارات لانها أسواق تشبه السوق المصري من حيث أسعار السلع والمعدات، فالمستثمر المصري يستطيع التعامل معهم بسهولة، ومن أمثلة تلك الدول الافريقية رواندا، أوغندا، و تنزانيا.

و أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بجهود الحكومة المصرية في المنطقة العربية و الأفريقية، بالإضافة إلى كثرة الزيارات المتبادلة بين مصر والدول العربية و الأفريقية، مؤكدًا أن تلك الزيارات تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، فضلاً عن زيادة فرص العمل المصرية في الدول الخارجية.

و ثمن خلال زيارة الدكتور محمد معيط للسودان خلال الأسبوع الماضي، وتكليف الحكومة المصرية بوضع كل امكانات مصر تحت امر السودان، مؤكدًا أن مصر و السودان دولة واحدة فهي بها نفس العادات والتقاليد و الفرص الاستثمارية والمقاومات الطبيعية والبشرية أيضاً، لافتًا إلى ان المستثمرين سيتوجهوا إلى الاستثمار في السودان خلال الفترة المقبلة اذا تطلب الامر ذلك.

و أوضح محرم هلال ان الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة حجم استثمارات الصناعات التكميلية في مصر خلال الفترة المقبلة بدلاً من استيرادها من الخارج وخاصة دول شرق آسيا مثل الهند و الصين، لأن تلك الدول يعتمد اقتصادهم على الصناعات التكميلية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و تابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ان تدشين مجمعات صناعية خاصة بالصناعات التكميلية سيؤدي الي زيادة حجم الاستثمارت المحلية، فضلاً عن خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية، كما ستعمل على خفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.