مياه الفيوم: تطهير وتعقيم خزانات وروافع مياه الشرب

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الشركة تبذل مجهودات عظيمة في تقديم خدمات متميزة وعديدة لتوفير كوب مياه شرب صحي وآمن لكل مواطن، من خلال وجود العديد من معامل المراقبة على جودة مياه الشرب التابعة للشركة، حيث يوجد فريق عمل يقوم بتطهير الخزانات العلوية والأرضية سواء كانت (عامة أو خاصة) بصفة دورية على أيدي فنيين متخصصين وبمواصفات آمنة ومطابقة للشروط والمعايير الصحية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن المعمل يقوم بعمل التحاليل الكيميائية والبيولوجية اللازمة من أجل الاطمئنان على المياه الموجودة في الخزانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية، وحفاظًا على سلامة المواطن، حيث تم تطهير وتعقيم خزانات وروافع مياه الشرب بمواقع الشركة المختلفة، مثل خزان بيهمو بمدينة سنورس ٥٠٠٠ متر مكعب وخزان اللاهون بمركز الفيوم ٩٠٠ متر مكعب وخزان قصر الجبالي بمركز يوسف الصديق ٥٠٠٠ متر مكعب، وذلك من أجل الحصول على مياه شرب آمنة وعالية الجودة.

مياه الفيوم: حملات لطرق الأبواب بقرية كحك بحرى لتعريف المواطنين بمبادرة حياة كريمة

وبناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قد قام فريق التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بتنفيذ حملة لطرق الأبواب داخل قرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق لتعريف المواطنين بمبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل توفير بيئة صحية وأمنه للمواطنين متمثلة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة، أن مبادرة حياة كريمة ستقوم بتنفيذ رافع وخزان بكحك بحرى بمركز يوسف الصديق بتكلفة إجمالية تبلغ ٤٠ مليون جنيه وبسعة تخزينية ٨ آلاف متر مكعب، وذلك بهدف تحسين ضغوطات مياه الشرب والقضاء نهائيًا على عدم وصول المياه بنهايات الشبكة.

وأضاف أن حملة طرق الأبواب شملت مقابلة رئيس الوحدة المحلية بالقرية ثم مسئولى الجمعيات الأهلية، ثم زيارات منزلية للمواطنين لتعريفهم بمبادرة حياة كريمة والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل توفير الخدمات الأساسية لجموع المواطنين داخل القرية، كما تم تنفيذ استطلاع رأي ميدانى داخل القرية أيضًا للتعرف على مشاكل المواطنين الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والقطاع التجارى والعمل على حلها من خلال إيجاد الحلول والبدائل المناسبة، هذا بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة والخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى لتلقى الشكاوى على مدار الساعة.

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