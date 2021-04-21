محافظة القاهرة تواصل توسعة الطريق الدائري ببير أم السلطان

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمالها بتوسعة الطريق الدائري في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.

وقام اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين بمتابعة أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان، كما قطع الحي المرافق عن العقارات التي تقوم بإزالتها قبل إخطار الأهالي وتسليمهم التعويضات المالية عن طريق مكتب بريد بير أم السلطان بالساحل.



وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الافتتاحات لعدد من المشروعات الكبرى، التي تختص وزارة الإسكان بالجانب الأكبر منها، لافتًا إلى أنه تم التنسيق أن تكون الانطلاقة من صعيد مصر، خاصة ما يتعلق بالمدن الجديدة ( مدن الجيل الرابع)، مؤكدا أن هذه المشروعات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة موقفها والبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذها.

وتواصل الدولة فتح محاورها في اطار المشاريع القومية الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة في مجال الطرق وانشاء محاور وكباري من شانها وضع نهاية للتكدسات المرورية التي طالما عانت منها العاصمة لعقود طويلة ، وفي اطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل النهوض بالمنشآت والبنية الأساسية ، وقعت محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون لتدشين 4 كباري على مسار محور شنزو أبي بمدينة نصر.

وتضمن المشروع الضخم إنشاء كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المامون ، كوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والأمل ، كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والأمل، كوبري تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والأمل بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه كما وقعت محافظة القاهرة بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لانشاء عدد 2 كوبري تقاطع جوزيف تيتو بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.