الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بحضور رئيس المخابرات العامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

وأكد الرئيس على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد "لاودر" بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومشيراً إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازي مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

الحكومة تكشف حقيقة عدم جدوى المشروع القومي «الدلتا الجديدة»

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة «بروفة امتحانات الثانوية»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم