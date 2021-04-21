الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية الأنبا شنودة طهطا تطلق سلسلة عظات"ني برافولي " للأطفال

كاتدرائية الأنبا شنودة طهطا تطلق سلسلة عظات «ني برافولي» للأطفال

كنيسة
كنيسة

أطلقت كاتدرائية القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بطهطا ، تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة وتوابعها، سلسلة عظات “ني برافولي” للأطفال .

 وتبث سلسلة العظات عبر القناة الرسمية للإيبارشية ، والتي تقدم خلالها عظات من أمثال السيد المسيح بالكتاب المقدس ، من بينها مثال الدرهم المفقود  والفريسي والعشار، وذلك بهدف دعم الأطفال بكنائس الإيبارشية روحياً ، وتبسيط قصص الكتاب المقدس عبر مقاطع فيديو قصيرة .

 

جدير بالذكر أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. 
وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

إيبارشية طهطا وجهينة الأنبا إشعياء أسبوع الصلاة لوحدة الكنيسة سلسلة عظات الأطفال

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