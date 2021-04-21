محافظ أسيوط يبحث سبل دعم مشروعات التنمية مع أعضاء الشيوخ والنواب (صور)

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأربعاء، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة؛ لبحث ومناقشة بعض مشكلات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وإيجاد الحلول العاجلة لها واستعراض بعض المشروعات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



يأتي ذلك ضمن لقاءاته المتواصلة والمستمرة بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، للتأكيد على أهمية فتح قنوات اتصال مع النواب والمواطنين وتضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين وتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات التنموية بقرى ومراكز المحافظة وإعلاء المصلحة العامة للمواطنين مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بالقطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.



حضر اللقاء محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وناجح عبدالرحمن رئيس فرع الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومعتصم محمود، مدير مكتب شؤون مجلسي النواب والشيوخ.



تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ولم يتم الانتهاء منها بعد وتم مناقشة العقبات التي تواجه تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة لتسليم تلك المشروعات في مواعيدها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المحددة طبقًا للخطة الزمنية وتذليل جميع المعوقات أمام بعض المشروعات التي تأخر تسليمها بسبب بعض الصعوبات أو تعثر بعض شركات المقاولات التي تنفذ المشروعات.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي شركة مياه الشرب والهيئة القومية للصرف الصحي بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للمشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة طبقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والضوابط المحددة للإنشاء حتى يتسنى للهيئة القومية تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل لافتًا إلى توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات عليها ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والبدء في تنفيذ الأعمال، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مضيفًا أن اللقاء تضمن مناقشة بعض مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لافتًا إلى تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



وناقش أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بعض مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المراكز وبعض طلبات ومقترحات المواطنين بشأن التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض العزب والنجوع مثمنين جهود القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة في التوسع في تغطية جميع القرى والمراكز بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين.



واستعرض المحافظ جهود التنمية بقرى ومراكز المحافظة وسبل دعم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية، فضلًا عن التنسيق لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد قرى يبلغ 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها ستشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع، مؤكدًا مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات" وأهالي تلك القرى.



وأكد المحافظ أهمية التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتلبية الطلابات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة ووضع حلول لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات.

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة بعض المشروعات (9)

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة بعض المشروعات (6)

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة بعض المشروعات (5)

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة بعض المشروعات (3)

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة بعض المشروعات (2)