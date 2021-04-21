محاكمة موظف ضبط بـ 900 قرص ترامادول في حدائق القبة

يقظة ضابط سبب الإمساك به

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة، في اتهام موظف بالإتجار بالمخدرات وحيازة كمية كبيرة من المخدرات في غير الأحوال المصرح بها، أن المتهم (أ.ع)، 25 سنة، ضبط وبحوزته (900 قرص ترامادول وكمية من مخدر الهيروين).

وتبين من التحقيقات أنه اثناء تواجد ضابط من شرطة الطرق والمنافذ بدائرة قسم حدائق القبة، أبصر المتهم في الطريق العام ممسكا بيده كيس بلاستيكي أسود ويظهر عليه علامات الشك والريبة، فقام بالنداء عليه لاستبيان أمره، فقام المتهم بتغيير خط سيره وقام بإلقاء الكيس، فالتقطه ضابط الشرطة وتبين بداخله (900 قرص ترامادول، و100 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر) فتم ضبطه.

- المتهم يقر بإحراز المخدرات

وكشف قرار الإحالة انه بتفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي حصيلة إتجاره وهاتف جوال للاتصال بعملائه وبواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد سعد، وخالد أحمد، وأمانة سر عمر عاشور، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بتهمة الإتجار بالهروين والترامادول بمنطقة حدائق القبة .

- عقوبة الاتجار بالمخدرات

وضع القانون المصري قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.