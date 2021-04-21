برلماني: زيارة مدبولي لليبيا فرصة لتثبيت أقدام مصر في إعادة إعمارها

أكد النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، على أهمية الزيارة الضخمة التي يقوم بها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى ليبيا على رأس وفد وزاري كبير يضم 11 وزيرا في مختلف التخصصات.

وأشار صالح، في تصريحات له اليوم، إلى أن الزيارة فرصة لتثبيت أقدام مصر في إعادة إعمار ليبيا بعد سنوات من الحرب، وفتح المجال أمام عشرات الشركات المصرية للعمل في ليبيا من جديد، خصوصا وأن هناك سباقا من جانب دول إقليمية وعالمية للإعمار في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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وشدد عضو مجلس النواب، أن مصر تحتفظ بعلاقات طيبة للغاية مع ليبيا وزيارة مدبولي للعاصمة طربلس تؤكد على نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة، ودور مصر الواضح في وقف الصراع والحرب والعمل على تعزيز فرص التسوية بين الفرقاء الليبيين وبالخصوص بعد انتخاب حكومة جديدة.

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وأكد صالح على وجود آفاق واسعة للتعاون مع الحكومة الليبية الجديدة، وزيارة مدبولي ستضع النقاط على الحروف بتوجهات الرئيس السيسي للمرحلة المقبلة.

هذا وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.

وكان قد وصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زيارته اليوم إلى طرابلس بالـ"تاريخية بكل المقاييس"، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين البلدين التي تدوم لقيام الساعة، "لأن مصر هي عمق لليبيا، وليبيا هي عمق لمصر".

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية.

وقال مدبولي إن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين المصري والليبي، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسى للحكومة الليبية.

وأعرب مدبولي عن سعادته لوجوده على أرض ليبيا، مشيرا إلى أن هذه هي أول زيارة لرئيس وزراء مصري منذ فترة كبيرة جدا للأراضي الليبية.

ونقل مدبولي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياته وتمنياته لليبيا النجاح والتوفيق في هذه الفترة الفارقة في تاريخ ليبيا الشقيقة.

وأوضح أن مصر في هذه الفترة الفارقة تؤكد الحرص الشديد والدعم الكامل للمؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضي الليبية بالكامل وتحقيق عملية التنمية والرخاء للشعب الليبي.

ووجه مدبولي الشكر للدبيبة على التصريحات الداعمة في لملف المياه وملف الأمن القومي المصري وحرص ليبيا على دعم مصر بالكامل في هذا الملف الهام وهذا يعكس تأكيد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.