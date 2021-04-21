علقوه وأخذوا صورة معه.. أهالي بني سويف يقتلون كلبًا بعد عقره 4 أطفال

تمكن أهالي قرية الشقر، التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، الأربعاء، من قتل كلب ضال داخل الزراعات بعد قيامه بعقر 4 أطفال من أبناء القرية وتسببه في إثارة الذعر بين الأهالي.



تلقى العميد محمود مهني، مأمور مركز الفشن، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى بوصول كل من "مصطفى.ا" 12 سنة، و"البطل.م" 10 سنوات، مصابين في أجزاء مختلفة من الجسم، و"أحمد." 4 سنوات، مصاباً بالوجهه، ثم هجم على طفل رابع وعقره في ذراعه، بعد أن عقرهم كلب ضال في شوارع القرية

تبين من أقوال أهالي القرية أن الكلب الضال هاجم الأطفال في شوارع القرية، وأحدث بهم إصابات، ما أدى إلى انتشار حالة من الخوف والذعر بين أهالي القرية خوفًا على صغارهم.

وطارد بعض من أهالى القرية الكلب الضال، إلا أنه استطاع الهرب منهم داخل الزراعات المحيطة بالقرية، وفوجئ الأهالى بعودة الكلب الضال للقرية مرة أخرى فقاموا بمطاردته وقتله قبل أن يعقر أطفالًا آخرين في القرية.

وشهدت قريتي "منهرو" و"منشأة الامراء" بمركز إهناسيا ببني سويف، الاسبوع الماضى عقر كلب 12 طفلاً، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي، مصابين بإصابات في اجزاء مختلفة من الجسم وتم تحويل احدهم لمستشفى بني سويف التخصصي لخطورة الإصابة.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد محسن، مأمور مركز إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي بوصول 12 طفلًا مصابين بـ"عقر كلب ضال" في الطريق الواقع بين قريتي منهرو ومنشأة الامراء، بدائرة المركز.

على الفور، انتقل مأمور المركز والرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، إلى المستشفى وتبين إصابة الأطفال الـ12 بإصابات في اجزاء مختلفة من الجسم.