الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس الأركان يشهد مشروع «إعصار 62» لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز قيادة خارجى «إعصار 62» الذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، متضمنة تنظيم تعاون لكل عناصر تشكيل المعركة، وأعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها، وظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلى الجيش الثالث الميداني، وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدًا بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميداني من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

رئيس الأركان إعصار62 الجيش الثالث الميداني القوات المسلحة الفريق محمد فريد

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